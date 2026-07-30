Con el río al acecho, los 29 evacuados no regresarán aún a sus casas en Paso de los Libres

Las siete familias que debieron abandonar sus viviendas por la crecida del río Uruguay en Paso de los Libres deberán seguir esperando para regresar a sus casas. Aunque el nivel del agua comenzó a descender en las últimas horas, según confirmó Defensa Civil a El Litoral se espera una nueva suba, por lo que los 29 evacuados continuarán alojados en un centro de resguardo al menos durante una semana.

El río Uruguay registró este jueves una altura de 8,59 metros, luego de haber alcanzado el miércoles los 8,64 metros, superando el nivel de evacuación establecido en 8,50 metros. Si bien la tendencia actual es descendente, las autoridades mantienen el monitoreo permanente debido a la evolución del caudal en la cuenca alta.

El director de Defensa Civil de Paso de los Libres, Jorge Jiménez, explicó a El Litoral que el comportamiento del río todavía genera incertidumbre y obliga a mantener las medidas preventivas.

“El río viene bajando pero se espera una nueva arremetida del agua. Por los estudios realizados creemos que el agua va a volver a bajar y luego a subir nuevamente. La gente va a estar alojada alrededor de una semana y ahí veremos cómo se comporta el tiempo ya que todo varia según las lluvias en el sur de Brasil”, sostuvo.

El Uruguay en nivel de evacuación

Jiménez detalló la situación actual del río y recordó que la ciudad permanece en estado de alerta desde que el nivel superó los 7,50 metros.

“Entramos en estado de alerta a partir de los 7,50 metros y ahora estamos con 8,62 metros bajando (supera el nivel de evacuación). Nosotros hace dos días evacuamos a siete familias, son 29 personas que viven en el barrio Pescadores”, indicó.

Las personas evacuadas pertenecen al barrio Pescadores, uno de los sectores más vulnerables ante las crecientes del río. Todas fueron trasladadas al Regimiento de Infantería de Monte N°5, donde funciona la base operativa de Defensa Civil y se dispuso un espacio para brindarles alojamiento mientras dure la emergencia.

El predio cuenta con cuatro pabellones preparados para recibir a las familias afectadas y tiene capacidad para albergar hasta 250 personas en caso de que la situación se agrave y sea necesario ampliar el número de evacuados.

“A medida que se va solicitando vamos acondicionando los pabellones, tenemos cuatro y hay uno que ya está listo”, señaló Jiménez.

Mientras el río continúa siendo monitoreado hora a hora, las autoridades descartan por el momento el regreso de las familias a sus hogares y seguirán evaluando la evolución de la creciente que también afecta a otras localidades correntinas.