Fin de semana bajo alerta amarilla por tormentas y fuertes vientos en Corrientes

Luego de desarrollarse tormentas con caída de granizo en algunas localidades que bordean el río Uruguay, zona también afectada por la crecida. Ahora el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció alerta por tormentas y fuertes vientos en todo el territorio correntino.

En la última actualización, indicaron que para este viernes por la noche se espera la llegada de tormentas en algunas localidades y continuará por la mañana del sábado. La alerta cubre toda la provincia durante los dos días.

En Capital para este viernes se avecina vientos fuertes del norte de 32 a 41 kilómetros por hora con ráfagas que podrían alcanzar entre los 60 a 69 kilómetros por hora. En cuanto a la temperatura se espera una jornada calurosa con 32°C de máxima y una mínima de 22°C.

Las lluvias recién llegarían durante la madrugada del sábado con un 40% y un 70% por la mañana. Los vientos a gran velocidad podrían continuar hasta la mañana. Para el resto de la jornada se espera que cesen. El termómetro rondará entre los 26°C y los 18°C.

Alertas en Corrientes

La alerta amarilla por tormentas indica que podrían ser de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas. Pueden estar acompañadas por fuertes ráfagas, granizo, lluvias abundantes en cortos períodos de intensa actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

Mientras que por la correntada de aire, el ente nacional indica que en Corrientes el área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 30 y 50 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.