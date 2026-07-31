Tras una jornada calurosa, rige alerta naranja y amarilla por tormentas en Corrientes

Luego de los fuertes vientos producidos y el calor que llegó a los 32°C a lo largo de la jornada llega la lluvia a Corrientes. Así lo adelantó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y señala que este sábado se pronostican tormentas fuertes a lo largo de la provincia ya que rige doble alerta.

Las tormentas fuertes podrían comenzar durante la madrugada y extenderse hasta la tarde con un 70% de probabilidad en Capital. Las temperaturas rondarían entre los 26°C y los 18°C.

La alerta naranja rige durante la mañana del sábado en Bella Vista, Esquina, Goya, Lavalle, Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque y Sauce. En estas localidades podrían ocurrir tormentas aisladas fuertes, algunas severas.

“Las mismas podrán estar acompañadas por precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas que pueden superar los 100 km/h y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 60 y 100 mm en la totalidad del periodo bajo alerta, que pueden ser superados de forma puntual”, indicó el ente nacional.

La alerta amarilla por la mañana en Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme, San Luis del Palmar, General Alvear, Paso de los Libres, San Martín y Santo Tomé.

En estos sectores, se podrían desarrollar tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por fuertes ráfagas, granizo, lluvias abundantes en cortos períodos e intensa actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

Cómo sigue el tiempo

Se espera el cese de tormentas para los siguientes días, para el domingo se espera 17°C y 26°C cielos mayormente nublados. Para el lunes vuelven los chaparrones con temperaturas que oscilan entre los 20°C y 26°C, estas condiciones podrían seguir el martes ya que se pronostican entre 18°C y 25°C acompañado de chaparrones durante la jornada.

Para la mitad de semana la temperatura irá subiendo, el miércoles el termómetro rondará los 15°C y 27°C, mientras que el jueves 20°C y 29°C, ambas jornadas con cielos nublados.