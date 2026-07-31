El río Uruguay no da tregua: cuatro ciudades correntinas siguen afectadas por la creciente

La crecida extraordinaria del río Uruguay continúa generando preocupación en el sur de Corrientes. Aunque algunas ciudades registraron un leve descenso en las últimas horas, otras volvieron a experimentar un crecimiento del caudal. Actualmente, las localidades más afectadas son Paso de los Libres, Santo Tomé, Alvear y Monte Caseros, aunque cada una atraviesa una situación diferente según el comportamiento del río y los niveles de alerta establecidos por los organismos de control.

Cómo es la situación en cada localidad

En Santo Tomé, el panorama volvió a complicarse luego de un breve alivio. Durante la semana el río había descendido hasta los 8,30 metros, pero el nivel volvió a crecer y el fin de semana pasado superó oficialmente el nivel de alerta.

El último registro de la Prefectura Naval Argentina indicó que el río alcanzó los 11,79 metros, por encima del nivel de alerta fijado en 11,50 metros, mientras que el nivel de evacuación permanece en 12,50 metros. Además, el ascenso se mantiene de forma constante, con un ritmo aproximado de tres centímetros por hora.

En Alvear, el río registra actualmente 9,07 metros, todavía por debajo del nivel de alerta de 9,50 metros y del de evacuación de 11 metros. No obstante, la creciente obligó hace una semana al cierre preventivo del Puerto de Alvear, que funciona como Paso Internacional entre Argentina e Itaquí, Brasil.

La medida fue dispuesta por la Prefectura Naval Argentina debido a la crecida extraordinaria del río Uruguay y continúa vigente hasta que las condiciones permitan reanudar de manera segura el cruce fluvial entre ambos países.

En Paso de los Libres, la situación sigue siendo la más delicada. El miércoles el río Uruguay alcanzó los 8,64 metros, superando el nivel de evacuación fijado en 8,50 metros, lo que obligó a evacuar a 29 personas pertenecientes a siete familias. Sin embargo, el último registro de este viernes marcó 8,42 metros, por lo que el río descendió por debajo del nivel de evacuación. A pesar de esa mejora, las familias aún no podrán regresar a sus hogares debido a que se espera un nuevo repunte del caudal.

El director de Defensa Civil de Paso de los Libres, Jorge Jiménez, explicó a El Litoral: "El río viene bajando pero se espera una nueva arremetida del agua. Por los estudios realizados creemos que el agua va a volver a bajar y luego a subir nuevamente. La gente va a estar alojada alrededor de una semana y ahí veremos cómo se comporta el tiempo ya que todo varia según las lluvias en el sur de Brasil", sostuvo.

Las personas evacuadas pertenecen al barrio Pescadores, uno de los sectores más vulnerables ante las inundaciones. Todas fueron trasladadas al Regimiento de Infantería de Monte N° 5, donde funciona la base operativa de Defensa Civil. El lugar cuenta con cuatro pabellones preparados para alojar hasta 250 personas si la emergencia se agrava.

Por su parte, Monte Caseros registra una altura de 6,55 metros, todavía por debajo del nivel de alerta de 7,50 metros. Sin embargo, la creciente ya provocó el avance del agua sobre distintos sectores de la costa y el corte de algunas calles cercanas al río.

Ante este escenario, la Municipalidad pidió extremar los cuidados y señaló: "Por razones de seguridad, solicitamos no acercarse a las zonas afectadas ni ingresar a calles anegadas o cerradas al tránsito. Respetar la señalización y las indicaciones de las autoridades es fundamental para prevenir accidentes."

Mientras el comportamiento del río sigue siendo monitoreado de manera permanente, las autoridades provinciales mantienen el seguimiento de la evolución de la creciente, ya que las precipitaciones registradas aguas arriba continúan condicionando el panorama para los próximos días.