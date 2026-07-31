Hallazgo paleontológico en Corrientes: científicos describieron un ñandú fósil de 65 mil años

Especialistas del Centro de Ecología Aplicada del Litoral (Cecoal) identificaron y describieron el primer registro de un ñandú fósil del Pleistoceno Tardío en la formación Toropí/Yupoí de Corrientes. El hallazgo corresponde a un ave no voladora con una antigüedad aproximada de 65 mil años.

Nuevos aportes

El estudio fue publicado en la revista internacional Historical Biology y representa un nuevo aporte al conocimiento de la paleontología correntina y regional. Además, constituye el segundo registro de un ave fósil encontrado en esta unidad geológica.

Los investigadores analizaron restos recuperados en 2024 durante una campaña de campo realizada en el sitio Toropí por integrantes de la Cátedra de Paleontología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la Unne.

El material fue hallado en depósitos fluviales de los niveles más bajos del sitio. Según explicaron, incluye el fragmento de un hueso de la pata derecha del ñandú y parte de una vértebra torácica.

Un hallazgo que amplía el registro fósil de Corrientes

Los especialistas determinaron que las características del material permiten asignarlo al género Rhea sp., que agrupa a grandes aves corredoras y no voladoras de Sudamérica, como el ñandú común. El fósil proviene de sedimentos del Pleistoceno Tardío y se estima que corresponde a un período frío y árido, ocurrido entre 65 mil y 50 mil años atrás.

La investigación reunió a especialistas de la Universidad Nacional del Nordeste, el Cecoal (Unne-Conicet), el Centro de Investigación Científica y de Transferencia (Conicet-Uader-Entre Ríos) y el Instituto de Antropología de Córdoba (Idacor, Conicet-UNC).

El descubrimiento amplía la diversidad taxonómica de aves fósiles que habitaron Corrientes durante el Pleistoceno. Hasta este hallazgo, el registro aviar de la formación estaba limitado al anátido migratorio Chleophaga.

Los investigadores destacaron la relevancia del hallazgo por el bajo potencial de fosilización que presentan las aves. Por lo tanto, remarcaron la importancia de proteger el patrimonio paleontológico de la provincia.

Con información de Unne Medios.