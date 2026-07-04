Piden justicia por Coqui, el perro asesinado de tres disparos en Monte Caseros

La muerte de "Coqui", un perro muy querido por su familia, generó indignación en Monte Caseros luego de que fuera atacado con un arma de aire comprimido. El animal recibió tres disparos y murió a raíz de las heridas. El hecho ocurrió en la zona de las calles Sargento Cabral y Chacabuco. La familia de radicó la denuncia y solicita la colaboración de vecinos que puedan aportar información para identificar al responsable.

La familia pide justicia

Según informó Canal 2 AVC Monte Caseros, el ataque fue descubierto por los dueños del animal, quienes rápidamente dieron aviso a las autoridades. Tras lo ocurrido, realizaron la correspondiente denuncia policial para que se investigue el caso e identificar a la persona responsable.

Gentileza

La familia de Coqui manifestó su profundo dolor por la pérdida de su mascota y pidió la colaboración de la comunidad. Solicitaron que cualquier persona que haya visto lo ocurrido o cuente con información que pueda ser útil para la investigación se comunique con la Policía.

El caso despertó un fuerte repudio entre vecinos y usuarios de redes sociales, quienes reclamaron que el hecho no quede impune. Además, volvieron a poner en debate la necesidad de reforzar la protección de los animales y sancionar con firmeza los casos de maltrato y crueldad.