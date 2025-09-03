Indignación en Monte Caseros: mataron de un disparo a Morena, una perra de dos años

Una jornada de tristeza y bronca se vive en Monte Caseros tras el asesinato de Morena, una perra galga de 2 años que murió de un disparo mientras paseaba junto a su dueña en el barrio 308 Viviendas. El hecho ocurrió este miércoles entre las 6,30 y las 7, cuando Lidia Galarza sacó a su mascota al terraplén, como lo hacía habitualmente.

“Era un animal manso que nunca atacó a nadie, era curiosa y muy mimosa. Por ahí se quedaba, daba unas vueltas solita y se volvía a casa”, relató a Canal 2 AVC Monte Caseros.

La mujer contó que, al regresar, notó que Morena sangraba y pensó en un primer momento que había comido algo en mal estado. Sin embargo, la situación fue más grave. “Cuando la perra se desplomó se dieron cuenta de que se trataba de una bala. Una vecina dice que escuchó el disparo, pero no sabe de qué lado vino”, explicó.

El terraplen por donde caminaba Morena.

Un ataque que genera alarma entre los vecinos

El ataque no solo conmovió a la familia, sino que también generó alarma entre los vecinos. “Yo ya supe de algunos comentarios que decían que tengamos cuidado porque están matando a un perrito en las 308”, advirtió Galarza.

El caso abre interrogantes sobre la seguridad en la zona y sobre la presencia de personas que atentan contra los animales. La comunidad expresó su repudio en redes sociales y se espera que la denuncia avance para esclarecer lo ocurrido.