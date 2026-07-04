El río Uruguay sigue creciendo, en Paso de los Libres quedó a centímetros del nivel de alerta

El río Uruguay mantiene en alerta a las localidades ribereñas de Corrientes y continúa mostrando un comportamiento preocupante. Según los datos de Prefectura Naval Argentina este sábado, Santo Tomé registró una altura de 9,82 metros, acercándose cada vez más al nivel de alerta fijado en 11,50 metros, mientras que el nivel de evacuación está establecido en 12,50 metros. En paralelo, Paso de los Libres también experimenta un ascenso sostenido y ya alcanzó los 6,74 metros, quedando a apenas 76 centímetros de la marca de alerta.

De acuerdo con el último parte oficial difundido por la Municipalidad de Santo Tomé, la represa Chapecó evacúa actualmente un caudal de 4.964 metros cúbicos por segundo. Además, las autoridades informaron que durante las últimas horas no se registraron precipitaciones en la región, aunque el importante volumen de agua que desciende desde las cuencas altas del río continúa impactando sobre el nivel del Uruguay.

La situación en Santo Tomé sigue siendo observada de cerca debido a la rapidez con la que creció el río durante la última semana. Hace apenas unos días, el caudal experimentó un aumento superior a los cinco metros como consecuencia de las intensas lluvias registradas en el sur de Brasil, donde localidades como San Borja sufrieron precipitaciones extraordinarias que aceleraron el ingreso de agua hacia territorio argentino.

Sigue creciendo

Mientras tanto, Paso de los Libres comienza a encender las alarmas. El río alcanzó este sábado los 6,74 metros y mantiene una tendencia ascendente. Aunque todavía permanece por debajo del nivel de alerta de 7,50 metros, las autoridades siguen de cerca la evolución del caudal, ya que el nivel de evacuación está fijado en 8,50 metros.

En Alvear, la situación muestra una leve mejora. Si bien el río comenzó a descender, aún permanece con un nivel elevado de 7,85 metros, luego de haber registrado uno de los ascensos más rápidos del año. El comportamiento del Uruguay continúa siendo muy variable y dependerá, en gran medida, del volumen de agua que siga llegando desde las cuencas brasileñas.

Este es el primer gran pico de crecida del río Uruguay en lo que va de 2026, un fenómeno impulsado por las abundantes lluvias ocurridas en el sur de Brasil. Aunque por el momento ninguna de las ciudades correntinas alcanzó los niveles de evacuación, la evolución del caudal mantiene en vilo a las comunidades costeras y obliga a un monitoreo permanente por parte de los organismos de emergencia.