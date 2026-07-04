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Alerta

Cerraron la costanera de Santo Tomé por la creciente del río Uruguay

La medida rige desde este sábado y permanecerá vigente hasta que mejoren las condiciones de seguridad.

Por El Litoral

Sabado, 04 de julio de 2026 a las 20:06

La Municipalidad de la localidad correntina de Santo Tomé dispuso este sábado el cierre preventivo del paseo costero "Papa Francisco". La medida es una respuesta a la creciente del río Uruguay y continuará hasta que la zona sea segura.

Según informó la Dirección de Tránsito Municipal, la circulación quedó interrumpida en ambos sentidos. La acción preventiva busca resguardar la seguridad de los ciudadanos ante la subida del río.

Desde el Municipio reiteraron que la restricción se mantendrá hasta que las condiciones permitan la reapertura del sector. Mientras tanto, solicitaron respetar el corte y seguir las indicaciones del personal de Tránsito que trabaja en el lugar.

 

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