Investigan con pacientes de Corrientes y Chaco si la psoriasis altera un ácaro de la piel

Un equipo de investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) busca responder una pregunta que hasta ahora no tenía antecedentes en América Latina: ¿los tratamientos biológicos utilizados para controlar la psoriasis modifican la presencia de un ácaro microscópico que habita de manera natural en la piel humana? Aunque los primeros resultados no permiten establecer una relación directa, sí muestran cambios individuales que motivan a continuar la investigación.

Sobre la investigación

El trabajo fue desarrollado por Tomás Alejandro Soler, estudiante de Medicina y becario de la Secretaría General de Ciencia y Técnica de la Unne, bajo la dirección del dermatólogo e infectólogo Marcelo Gabriel Medina. La investigación se llevó adelante en el Centro Nacional de Parasitología y Enfermedades Tropicales (CENPETROP) y recibió el Premio a la Mejor Exposición Oral en Ciencias de la Salud durante la XXXI Reunión Científica y Tecnológica de la universidad.

El estudio se centró en los ácaros del género Demodex, microorganismos microscópicos que viven de forma habitual en los poros y glándulas de la piel sin causar problemas. Sin embargo, cuando su cantidad aumenta por encima de determinados niveles, pueden provocar una enfermedad conocida como demodicosis, responsable de distintas lesiones cutáneas. Investigaciones previas ya habían demostrado que estos ácaros tienden a multiplicarse cuando el sistema inmunológico está debilitado.

A partir de esa evidencia, el equipo científico se propuso averiguar si las terapias biológicas utilizadas para tratar la psoriasis, que actúan regulando el sistema inmunológico para disminuir la inflamación, podían generar un comportamiento similar. Para ello, analizaron pacientes adultos de Chaco y Corrientes, midiendo la cantidad de ácaros presentes en la piel antes de iniciar el tratamiento y repitiendo el estudio seis meses después mediante una técnica de diagnóstico reconocida internacionalmente.

Los primeros resultados incluyeron a ocho pacientes con datos completos. En cuatro de ellos se detectó una infestación por Demodex antes del tratamiento, proporción que se mantuvo seis meses después. Sin embargo, al analizar cada caso de forma individual aparecieron diferencias llamativas: tres pacientes dejaron de presentar una alta cantidad de ácaros tras la terapia, mientras que otros tres comenzaron a registrarlos, y dos no mostraron cambios.

Rosácea papulopustular, complicación frecuente de la demodicosis causada por un exceso de ácaros microscópicos del género Demodex en la piel. Gentileza Cenpetrop.

Para los investigadores, estos resultados reflejan que la relación entre las terapias biológicas y la presencia de estos microorganismos es más compleja de lo que se pensaba. Si bien el estudio no pudo demostrar que los medicamentos aumenten la cantidad de ácaros, tampoco descartó esa posibilidad, por lo que consideran indispensable ampliar la muestra de pacientes para obtener conclusiones más sólidas.

El equipo continuará con el seguimiento de personas con psoriasis en consultorios dermatológicos de la provincia del Chaco. El objetivo es profundizar una línea de investigación inédita en la región, que podría aportar información valiosa para mejorar el conocimiento sobre esta enfermedad crónica y sus tratamientos.

Con información de la Unne