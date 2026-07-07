Acto por el 9 de julio en Corrientes: cómo será el desfile, horarios y calles cortadas

Corrientes prepara el desfile central por el Día de la Independencia con la participación de miles de estudiantes, militares y representantes de distintas instituciones. El acto se realizará este jueves desde las 10.30 en la Costanera.

El director general de Educación Física de la provincia, Alejandro Simoni, explicó que participarán alumnos de 46 instituciones educativas y detalló que los preparativos para el 9 de julio se encuentran en la etapa final.

Según detalló el funcionario, serán alrededor de 4.300 estudiantes los que formarán parte del desfile. También, se sumarán integrantes de fuerzas públicas, entidades civiles y representantes militares, con un total cercano a las 5.700 personas.

Además, Simoni estimó que la jornada convocará a unas 20.000 personas entre participantes y el público que se acerque a la Costanera para acompañar la celebración.

Operativo y despliegue militar

Del mismo modo, desde el gobierno detallaron el operativo especial de tránsito y seguridad, que cerrará un tramo de la Costanera, desde la calle Necochea hasta el Colegio Nacional.

El Ejército tendrá una participación destacada con una columna motorizada integrada por cerca de 40 vehículos blindados pertenecientes a distintas unidades. También arribará equipamiento pesado desde Entre Ríos, Santa Fe y Chaco. En total, participarán alrededor de 600 efectivos del Ejército.