Autoridades de la Unne 2026-2030: José Basterra renovó como vicerrector y hay nuevo gabinete

En lo que constituyó la primera sesión del Consejo Superior tras la reelección y toma de posesión del rector de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), Gerardo Omar Larroza, para su segundo mandato consecutivo, el cuerpo de decanos y representantes claustrales ratificó por mayoría absoluta la continuidad del ingeniero José Basterra en el cargo de vicerrector para el periodo académico 2026-2030.

La jornada deliberativa marcó el inicio formal de la nueva etapa de gestión, tras los comicios de la Asamblea Universitaria del pasado 16 de junio.

Al abrir el debate, Larroza repasó los logros de su primer tramo al frente de la casa de altos estudios y ponderó la solidez del sistema democrático interno ante los desafíos presupuestarios del sector: "Estos cuatro años fueron muy intensos, pero siempre, con una mirada optimista, se pudo dialogar, discutir y ponernos de acuerdo, y eso hace a la madurez de una organización, de una institución", subrayó el rector, añadiendo que la meta prioritaria para el mediano plazo estará centrada en consolidar una universidad más próxima a las demandas socioproductivas de la región.

Consenso interfacultades y la defensa de la educación pública

La postulación de Basterra fue impulsada en el recinto por un bloque integrado por los decanos Mario de Bórtoli (Ingeniería), Fernando Revidatti (Ciencias Veterinarias) y Claudio Núñez (Humanidades).

Los directivos fundamentaron la propuesta destacando la capacidad de articulación política, el pluralismo y la solvencia técnica del vicerrector para arbitrar consensos en un contexto nacional complejo para el sistema científico.

Tras recibir el aval unánime del plenario para renovar su mandato en los términos que fija el artículo 28 del Estatuto Universitario, Basterra expresó el trasfondo ideológico de su permanencia en el Rectorado.

"Es un momento de mucha emoción y agradecimiento", manifestó el funcionario, ratificando la línea de acción trazada por la conducción central "de seguir luchando por la universidad pública, seguir luchando por los ideales que nos mantienen y que tanto sostenemos desde la universidad y desde el sistema científico tecnológico de nuestro país".

En la misma línea, el directivo concluyó: "Reasumo el compromiso de acompañamiento y de ponerme al servicio de la Universidad, sus facultades e institutos".

Renovación de cuadros y el nuevo Gabinete del Rectorado

De forma posterior a la designación del vicerrector, el Consejo Superior prestó acuerdo para las designaciones de los profesionales que conformarán el Gabinete de Secretarías Generales durante el periodo 2026-2030, combinando la continuidad de segundas líneas técnicas con incorporaciones de perfiles académicos en áreas clave:

Ciencia y Técnica: asumió la profesora Alejandra Hernando .

Planeamiento: se designó a la contadora Laura Sánchez .

Posgrado: la conducción quedó a cargo del profesor Aldo Lineras .

Asuntos Sociales: fue avalado Matías Nicolás Figueroa.

En tanto, el Ejecutivo universitario ratificó en sus puestos a Patricia Demuth Mercado (Secretaría General Académica), Analía Falcón (Administrativa), Margarita Correa de Payes (Legal y Técnica), Patricio González (Extensión Universitaria) y Sebastián Slobayen (Relaciones Interinstitucionales).

Por último, el cuerpo aprobó las nuevas autoridades del Instituto de Ciencias Criminalísticas y Criminología, determinando que la dirección general sea ejercida por la profesora Rosa Sandra Durand, acompañada por Laura Analía Romero en la Secretaría Académica y Luz María Masat en el área de Extensión.