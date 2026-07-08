Buscaban hace 20 días a un perro y apareció muerto: es el segundo caso en la misma semana

La preocupación por casos de maltrato animal vuelve a crecer en Monte Caseros luego de que se conociera la muerte de Homero, un perro que había permanecido desaparecido durante 20 días y que, según denunció su dueña, apareció con evidentes signos de violencia. El caso se conoce pocos días después de la muerte de "Coqui", un perro que recibió tres disparos con un arma de aire comprimido.

A través de una publicación en redes sociales, la dueña de la mascota relató que el animal fue encontrado a solo dos casas de su vivienda. Según describió, presentaba una herida reciente en la cabeza y un desprendimiento total del pelaje en el cuello, con marcas de color morado que, a su entender, serían compatibles con haber permanecido atado durante un tiempo prolongado.

"Por 20 días mi perrito estuvo cautivo, lo mataron y lo tiraron a dos casas de la mía", expresó la mujer, quien además sostuvo que el cuerpo no presentaba signos de descomposición, por lo que consideró que la muerte habría sido reciente. En su publicación también aseguró que otros vecinos reportaron casos similares de animales hallados muertos en las inmediaciones de sus hogares y pidió que estos hechos no sean naturalizados.

Otra muerte en la misma semana

El caso de Homero trascendió apenas unos días después de la muerte de "Coqui", otro perro muy querido por su familia que falleció tras recibir tres disparos con un arma de aire comprimido en la zona de las calles Sargento Cabral y Chacabuco de la misma ciudad. Por ese hecho, la familia radicó una denuncia y el episodio generó una fuerte indignación entre los vecinos de Monte Caseros, que reclaman el esclarecimiento de ambos casos y medidas para prevenir nuevos hechos de crueldad contra los animales.