El río Uruguay comenzó a descender y trae alivio a Santo Tomé y Paso de los Libres

El río Uruguay comenzó a mostrar un descenso en las localidades que durante los últimos días registraron los niveles más elevados, mientras que en Monte Caseros la tendencia es inversa y el caudal continúa en aumento, aunque todavía se mantiene por debajo del nivel de alerta. En Santo Tomé descendió de 10,42 a 7,28 metros, mientras que en Paso de los Libres bajó de 7,42 a 7,00 metros, alejándose del nivel de alerta.

Casi llegó al nivel de alerta

En Santo Tomé, la bajante fue marcada. El domingo el río había alcanzado los 10,42 metros, mientras que este miércoles descendió hasta los 7,28 metros, muy por debajo del nivel de alerta fijado en 11,50 metros.

El registro del río Uruguay en Santo Tomé

La situación también mejoró en Paso de los Libres, donde el río llegó a los 7,42 metros, quedando a solo ocho centímetros del nivel de alerta de 7,50 metros. Sin embargo, este miércoles el registro descendió a 7,00 metros, alejándose del umbral de riesgo.

En Alvear también se observa una tendencia descendente. El martes el río marcaba 8,18 metros y actualmente se ubica en 7,48 metros, mientras que el nivel de alerta para esa localidad es de 9,50 metros.

La excepción es Monte Caseros, donde el río continúa en ascenso. Este miércoles alcanzó los 5,26 metros, aunque todavía permanece por debajo del nivel de alerta establecido en 7,50 metros.

Pese a la mejora registrada en gran parte de la cuenca, las autoridades continúan siguiendo de cerca la evolución del río Uruguay, especialmente en las localidades ubicadas aguas abajo, donde el comportamiento del caudal puede variar en las próximas horas.