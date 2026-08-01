Por la feroz tormenta, hubo demoras en vuelos a Corrientes y cancelaciones en Resistencia

La fuerte tormenta eléctrica que afectó durante la madrugada tanto al NEA como al Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) provocó consecuencias en vuelos comerciales este sábado. Según pudo saber El Litoral, en el aeropuerto internacional "Doctor Fernando Piragine Niveyro" de Corrientes se registraron demoras en la llegada de arribos, mientras que en Resistencia una operación fue cancelada debido a las condiciones meteorológicas y dejó varados a sus pasajeros.

Según explicaron fuentes oficiales del aeropuerto correntino a este medio: "El vuelo AR1746 de Aerolíneas Argentinas arribó con demora debido a las condiciones climáticas que afectaron la operatoria en Buenos Aires, desde donde partía el servicio".

La situación fue aún más compleja en el aeropuerto de Resistencia, donde JetSMART canceló el vuelo 3062, que debía despegar desde el Aeroparque Jorge Newbery con destino a la capital chaqueña.

El mensaje de cancelación que envió la empresa a los pasajeros.

La compañía aérea notificó a los pasajeros que la suspensión obedeció a las condiciones meteorológicas en el aeropuerto de origen. "Lamentamos informarte que tu vuelo 3062 (AEP - RES) ha sido cancelado debido a condiciones meteorológicas en origen. Aunque es una situación ajena a JetSMART, sabemos que esto pudo afectar tus planes y, sinceramente, lo sentimos", indicó la empresa en un mensaje enviado a los viajeros.

Además, la aerolínea informó que los pasajeros recibirían un nuevo itinerario y ofreció la posibilidad de cambiar la fecha del viaje sin costo o solicitar la devolución del valor del pasaje mediante una Gift Card.

Fuerte temporal

El temporal provocó complicaciones en los principales aeropuertos del país, especialmente en el Aeroparque Jorge Newbery y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde se registraron cancelaciones, demoras y desvíos de vuelos a lo largo de la mañana.

El principal inconveniente estuvo relacionado con la intensa actividad eléctrica. Cada vez que se detectan rayos en las inmediaciones de un aeropuerto, se activan estrictos protocolos de seguridad que obligan a suspender temporalmente todas las tareas en la plataforma.

Durante ese período no se realizan operaciones de carga y descarga de equipajes, abastecimiento de combustible ni asistencia a las aeronaves, por lo que, aun cuando las condiciones permiten despegar o aterrizar, los vuelos no pueden operar con normalidad hasta que se restablecen las tareas en tierra.

Como consecuencia de estas restricciones, decenas de servicios sufrieron alteraciones en su programación. Mientras en Corrientes el impacto se reflejó en la demora del vuelo proveniente de Buenos Aires, en Resistencia la situación derivó directamente en la cancelación del servicio de JetSMART, afectando los planes de los pasajeros que tenían previsto viajar este sábado.