Agosto comenzó con lluvias en Corrientes: estos fueron los milímetros que cayeron

El primer día de agosto llegó con precipitaciones a Corrientes. Tal como lo había pronosticado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) con la alerta amarilla, durante la madrugada de este sábado una fuerte tormenta afectó distintos puntos de la provincia, dejando importantes acumulados de agua y provocando algunos inconvenientes por las intensas ráfagas de viento.

Uno de los mayores registros se dio en el sector sudoeste del departamento Esquina, donde se acumularon 63 milímetros de lluvia. En tanto, en Sombrerito se registraron 48,39 milímetros, mientras que en Mercedes cayeron 39,4 milímetros.

En la ciudad de Corrientes, la estación de Eragia reportó 38 milímetros, un volumen de agua que se concentró en pocas horas y estuvo acompañado por una intensa actividad eléctrica y fuertes ráfagas.

Por su parte, en Perugorria se registraron 33 milímetros, mientras que en Ituzaingó el acumulado alcanzó los 18,25 milímetros, de acuerdo con los datos relevados durante la jornada.

Además de las precipitaciones, el temporal provocó complicaciones en distintos puntos de la provincia debido a los fuertes vientos. En varias localidades se reportó la caída de árboles y ramas, lo que obligó a intervenir a personal municipal y equipos de emergencia.

Uno de los hechos más relevantes ocurrió en Empedrado, donde una palmera de gran porte cayó sobre una camioneta estacionada y provocó importantes daños materiales. Afortunadamente, no se informaron personas heridas.

El SMN había anticipado condiciones de inestabilidad para el inicio del fin de semana, con probabilidad de tormentas de variada intensidad en buena parte del territorio correntino. Finalmente, el pronóstico se cumplió y las lluvias se hicieron sentir tanto en la capital como en varias localidades del interior.