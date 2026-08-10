"Gracias a Dios fue una tragedia con suerte": el mensaje de La Gauchita Cumbiera

La cantante correntina Paola Belén Durán, conocida artísticamente como "La Gauchita Cumbiera", llevó tranquilidad a sus seguidores a través de un comunicado en sus redes sociales tras protagonizar un accidente en automóvil sobre la Ruta Nacional 12.

Cabe destacar que la artista, que cursa su sexto mes de embarazo, viajaba con su marido, dos de sus músicos y su hijo de 2 años.

Pese a la magnitud del impacto, confirmó que todos se encuentran fuera de peligro y agradeció la inmediata asistencia de un enfermero de Perugorría, bomberos, la Policía y el personal del Caps de Colonia Carolina.

La palabra de Paola Durán sobre el estado del grupo y de su bebé

A través de un mensaje público, la artista detalló las consecuencias del vuelco y la atención médica recibida.

En el comunicado que dejó Paola, relata que "anoche tuvimos un accidente. Fue un momento de muchísimo miedo y angustia". Pero inmediatamente lleva tranquilidad al agregar que "gracias a Dios podemos decir que fue una tragedia con suerte".

Además, la artistas informó que nadie resultó con lesiones de gravedad. Confirmó que sólo sufrió contusiones: "Yo sufrí algunos golpes, pero gracias a Dios no tengo ninguna fractura ni lesiones graves. Estoy siendo atendida por los profesionales correspondientes".

En su mensaje, aprovechó para mencionar los controles por su embarazo, pues atraviesa el sexto mes de gestación, por lo que se realizó chequeos de urgencia. "Estoy teniendo todos los controles necesarios para verificar que mi bebé esté bien. Hasta el momento, gracias a Dios, está todo bien y en orden", explicó.

Reconstrucción del viaje y aclaración sobre su hijo de 2 años

Durán precisó el contexto en el que se produjo el siniestro al finalizar su gira de shows.

Aclaró que su hijo de 2 años no asistió a los recitales, sino que quedó bajo el cuidado de su suegra en Goya mientras ella se presentaba fuera de la ciudad.

"Una vez que terminamos los shows, pasé a buscarlo y emprendimos el regreso. Fue justamente durante ese regreso, lamentablemente, cuando ocurrió el accidente", relató la artista sobre el hecho registrado en jurisdicción de Colonia Carolina.

En ese mismo relato, comentó que a bordo del vehículo viajaban la cantante, su hijo, su esposo y dos integrantes de su banda musical.

Profundo agradecimiento a la comunidad y a los rescatistas

"La Gauchita Cumbiera" no perdió la opotunidad para dedicar palabras de reconocimiento a las personas que los auxiliaron en la ruta.

Destacó el accionar del enfermero de Perugorría, quien se detuvo inmediatamente en la ruta para ayudarlos a salir del habitáculo volcado. También extendió su reconocimiento a los Bomberos Voluntarios, a la Policía de Corrientes, a sus familiares y al personal sanitario del Caps de Colonia Carolina.

Por último dejó un mensaje a sus seguidores: "Agradezco a Dios por la vida, por mi familia, por mis músicos y por mi bebé, que sigue creciendo dentro mío. Gracias por tanto cariño, por cada mensaje y por cada oración", concluyó.