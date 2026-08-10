Paso de la Patria celebra la 61° Fiesta Nacional del Dorado: fechas y actividades

La villa turística de Paso de la Patria se prepara para vivir una de las citas de pesca deportiva más tradicionales de la región. Del viernes 14 al lunes 17 de agosto se llevará a cabo la 61° edición de la Fiesta Nacional del Dorado, una propuesta integral que conjugará la competencia en el río Paraná con festivales musicales, la Expo Dorado, propuestas gastronómicas, ferias de emprendedores y actividades recreativas para toda la familia durante el fin de semana largo.

El Ministerio de Turismo acompañará el desarrollo del evento con un estand institucional destinado a la promoción de la oferta turística provincial, espacio que además estará a disposición de los distintos municipios correntinos para la exhibición de sus atractivos locales.

Cronograma de actividades: espectáculos, largada de lanchas y elección de la Embajadora

Las actividades oficiales comenzarán el viernes 14 de agosto a las 9 con la apertura de la inscripción para el torneo embarcado, seguida a las 14:30 por la tradicional caravana de pescadores. A las 18:30 se realizará el corte de cintas en el predio de la Bahía Punta Mitre, dando paso a un festival musical que incluirá la actuación de la Banda de la Penitenciaría, academias de danza locales, Los Príncipes de Misiones, Franca, Alfredo Monzón, un tributo a Los Auténticos Decadentes, la presentación de las candidatas a embajadora y la trasnoche con la peña de pescadores.

La jornada del sábado 15 se iniciará a las 8 con la competencia de pesca de costa. Desde las 17 se desplegará el escenario principal con shows en vivo de Iván Ruíz, Matías Valdéz, Avarekó, La Rumba y Gisella, marco en el cual se elegirá a la nueva Embajadora Nacional de la Fiesta.

El domingo 16, en tanto, el parque cerrado operará de 7 a 8:30 para dar lugar a las 9 a la espectacular largada de lanchas. Por la tarde actuarán La Pilarcita, G-Latina, Piko Fran, Mauri y El Arranque y Matías Sotelo y Los Continuados, al tiempo que se desarrollará la cena show de premiación.

Millonarios premios, sorteos e incentivos ecológicos para los participantes

El certamen pesquero ofrecerá este año un importante incentivo económico y material para los concursantes. Entre todos los equipos inscriptos se sorteará una vivienda tipo chalet construida en la villa turística.

Asimismo, tanto en la categoría por equipos como en la de pieza mayor, los ganadores del primer puesto recibirán un motor fuera de borda Yamaha de 25HP, copas de cristal de Murano, cañas y reels, además de recompensas en efectivo hasta el quinto lugar de la clasificación.

La organización dispondrá también de reconocimientos especiales para la dama mejor ubicada, el pescador extranjero y aquel participante que haya viajado desde más de 400 kilómetros.

Por su parte, los guías de pesca locales participarán de un sorteo de 300 mil pesos en efectivo. En el marco de la concientización ambiental, la Dirección de Recursos Naturales aplicará el programa Río Limpio, mediante el cual se sortearán cinco premios en efectivo de un millón de pesos cada uno entre los pescadores que cuiden el entorno fluvial.