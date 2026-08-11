El frío llegó para quedarse en Corrientes: hasta cuándo seguirán las temperaturas bajas

Antes del fin de semana llegó un sistema de tormentas que trajo vientos del sur y dejó a los correntinos con mañanas y noches frescas. Sin embargo, los pronósticos indican que la nubosidad, el frío y las lluvias esporádicas seguirán en Corrientes al menos por las siguientes semanas.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este miércoles se esperan chaparrones durante la noche y las temperaturas oscilarán entre los 12°C y los 17°C. El viento sur continua y para el jueves se pronostica una jornada lluviosa, con tormentas aisladas hasta el momento con 40%. La mínima podría llegar a los 9°C y la máxima a los 18°C.

El ambiente frío y abundante nubosidad seguirá con el arribo del fin de semana. Para el viernes se espera 12°C y 21°C. De esta manera seguirá el sábado con 14°C y 21°C y chaparrones por la noche. Mientras que el domingo, se prevé precipitaciones en gran parte de la provincia, con las temperaturas más altas que rondan los 16°C y 25°C.

El lunes vuelve a descender, con máximas de 21°C y mínimas de 17°C. Con tormentas aisladas durante todo el día y vientos del sur de 42 a 50 kilómetros por hora.

Teniendo en cuenta los datos de meteored, estas condiciones seguirán al menos hasta la semana próxima con máximas de 17°C y mínimas de 9°C.