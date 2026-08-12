Premio internacional para la Unne por su plataforma de inteligencia artificial

La Universidad Nacional del Nordeste (Unne) fue galardonada a nivel internacional por su proyecto IAUNNE, una plataforma de inteligencia artificial aplicada a la gestión universitaria que resultó seleccionada entre las cinco mejores propuestas de Iberoamérica en la categoría Transformación Digital del Premio Internacional MetaRed 2026.

La iniciativa correntina compitió frente a 61 proyectos presentados por casas de altos estudios de Argentina, Brasil, Chile, España, México y Portugal, entre otros países.

En esta edición del certamen internacional, la Unne y la Unnoba fueron las únicas dos universidades argentinas en acceder al podio de distinguidas en el eje de transformación digital.

El reconocimiento evaluó de forma sobresaliente la propuesta denominada "Plataforma Universitaria con funcionalidades de IA: un modelo soberano de transformación digital y gestión inteligente del conocimiento", un desarrollo propio que busca preservar el control estratégico sobre los datos, las normativas y los procesos decisionales del ámbito académico.

Procesamiento de datos, automatización de trámites y monitoreo ambiental

El valor diferencial de IAUNNE radica en la integración del acervo del conocimiento institucional a los procesos cotidianos de gestión. Resoluciones, expedientes, normativas y antecedentes administrativos son sistematizados mediante algoritmos para asistir en la revisión documental, la auditoría interna, la convalidación de títulos, los trámites de diplomas y la gestión legal de la obra social Issunne, manteniendo siempre la supervisión y validación de las áreas profesionales responsables.

En paralelo con las soluciones administrativas, la estrategia de modernización impulsada por la Unne alcanza la investigación aplicada al campo. En la Escuela Regional de Agricultura, Ganadería e Industria (ERAGIA), la universidad desplegó sensores de Internet de las Cosas (IoT) para el monitoreo continuo de la calidad del agua, procesando los datos en un entorno propio.

A su vez, el proyecto fue registrado ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor y certificó sus diplomas digitales bajo normas de calidad IRAM-ISO 9001:2015.

Liderazgo institucional, equipo multidisciplinario y la visión de Omar Larroza

La estrategia de la plataforma es encabezada por el rector de la Unne, doctor Omar Larroza, al frente de un equipo de trabajo integrado por Valeria Uribe, Analía Falcón, Laura Sánchez, Luján Del Cueto y Federico Agostini, junto con el plantel técnico liderado por Carlos Romero, Alejandro Soler, Juan Ignacio Kruchowski y Eduardo López. La estructura reúne a profesionales de la informática, la contabilidad, la administración financiera y el derecho administrativo.

Al reflexionar sobre el galardón alcanzado entre más de 230 iniciativas evaluadas por el jurado internacional, el rector Larroza enfatizó el carácter colectivo de la transformación.

"Este premio expresa una forma de entender la transformación digital de la universidad: con visión institucional, políticas claras, marcos normativos que acompañan los procesos y una gestión del cambio que pone a las personas como sus principales protagonistas", manifestó la autoridad académica, remarcando que la plataforma busca brindar mejores soluciones operativas a toda la comunidad universitaria.