Investigan la muerte de terneros en Corrientes: no descartan ataque de yaguareté o puma

La preocupación volvió a instalarse en la zona rural de la localidad correntina Concepción tras la denuncia pública por la muerte de al menos dos terneros en un lapso de 48 horas.

Los animales presentaban severas mutilaciones en sus cuerpos, lo que encendió las alarmas entre los productores ganaderos de la región ante la posibilidad de que hayan sido atacados por depredadores de gran tamaño, como yaguaretés o pumas.

Fuentes consultadas por El Litoral, confirmaron el hecho y señalaron que hasta el momento no se formalizó una denuncia judicial.

Tras tomar conocimiento de los hechos, personal de la Policía Rural y Ecológica (PRIAR), junto a guardaparques provinciales y representantes de una fundación dedicada a la conservación del ambiente, se trasladaron hasta el campo afectado para realizar las inspecciones correspondientes. Fuentes consultadas confirmaron la ocurrencia de los ataques y precisaron que las pericias iniciales sobre el estado de los vacunos no descartan la hipótesis de que las heridas hayan sido provocadas por un puma, especie con presencia habitual en esa franja territorial.

Avistamientos de yaguaretés y la reaparición histórica en la región

En las últimas semanas, se multiplicaron las imágenes e informes sobre el desplazamiento de yaguaretés desde el núcleo de áreas protegidas de los Esteros del Iberá hacia parajes rurales adyacentes.

Uno de los episodios de mayor impacto ocurrió en los departamentos de Mburucuyá y Saladas, donde se documentó el paso de un ejemplar sin collar de rastreo satelital.

La presencia del predador en ese sector generó asombro entre los pobladores, dado que hacía casi siete décadas no se registraba oficialmente un felino de esta especie en esa jurisdicción. Desde la Fundación Rewilding Argentina confirmaron que el animal detectado en la zona no pertenece al grupo de ejemplares monitoreados con dispositivos de geolocalización.