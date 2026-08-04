Por qué aumentaron los avistamientos de yaguaretés en Corrientes y qué hacer al ver uno

Los avistamientos de yaguaretés volvieron a ocupar el centro de la escena en Corrientes. En apenas dos semanas se registraron ejemplares en distintas localidades, desde áreas protegidas del Iberá hasta campos de Mburucuyá y Saladas, donde incluso hacía casi 70 años que no se documentaba la presencia del gran felino. Desde Rewilding Argentina explicaron a El Litoral a qué el incremento de su aparición.

Las imágenes y videos compartidos por vecinos, turistas y trabajadores despertaron sorpresa y preocupación entre la población. Sin embargo, desde el proyecto de reintroducción explicaron que este fenómeno era esperable debido al crecimiento sostenido de la especie en libertad.

La Coordinadora de Relaciones Institucionales y Turismo de Naturaleza, Marisi López, explicó a El Litoral: “No hay ninguna razón en particular, apareció uno en Laguna Iberá en Pellegrini y ahora apareció otro en Rincón de Socorro ahí cerca. Sabíamos que iban a empezar a aparecer porque hay 50 yaguaretés libres, pero no hay ninguna razón en particular”.

Ombu, el yaguareté nacido en el Iberá, fue visto varias veces por turistas.

Actualmente existen alrededor de 50 yaguaretés viviendo en libertad dentro del ecosistema del Iberá, resultado del programa de reintroducción que permitió recuperar una especie extinguida en la provincia durante décadas. A medida que la población aumenta y los animales amplían su territorio en busca de alimento o pareja, también crecen las posibilidades de que sean observados por personas.

Los últimos avistamientos en Corrientes

Uno de los casos que más repercusión tuvo fue el del ejemplar sin collar detectado primero en Mburucuyá y luego en Saladas. Su presencia llamó especialmente la atención porque hacía casi siete décadas que no se registraba un yaguareté en esa región. Especialistas de Rewilding Argentina confirmaron que el animal no posee collar de rastreo.

El mapa de los últimos registros.

El 27 de julio, vecinos del Paraje Manantiales, en Mburucuyá, alertaron sobre su presencia. Como medida preventiva, se suspendieron temporalmente las clases en escuelas rurales de la zona. Un día después, el 28 de julio, se confirmaron huellas frescas en el predio de la Escuela N° 187 "Ysopoyú", en el paraje Pago Arias, donde científicos instalaron cámaras trampa para monitorear sus movimientos.

El recorrido del felino continuó los días 30 y 31 de julio, cuando fue fotografiado por un vecino de Saladas, Miguel Fernández, en el patio de su vivienda. Según los especialistas, el animal se encontraba de paso buscando alimento y en ningún momento mostró conductas agresivas.

La huella de un yaguareté en la escuela rural de Saladas.

En paralelo, también se produjeron nuevos registros dentro del Iberá. La hembra Yasy, cuyo nombre significa "Luna" en guaraní, sorprendió a turistas y trabajadores al caminar con total tranquilidad junto a la Estancia Rincón del Socorro, una hostería ubicada cerca del Portal Laguna Iberá. El episodio ocurrió entre el 23 y el 24 de julio, cuando el animal se acercó a los ventanales del establecimiento. Su comportamiento evidenció el alto grado de adaptación alcanzado por los yaguaretés reintroducidos en las áreas protegidas.

Yasy, fue visto en la Estancia Rincón del Socorro.

Antes de ese episodio, Ombú también había sido visto recorriendo senderos públicos del Parque Iberá, principalmente durante mayo de 2026. Más recientemente, el 4 de agosto, se viralizó un nuevo video del ejemplar Porá, caminando con absoluta tranquilidad por senderos del Parque Nacional Iberá, una postal que volvió a demostrar el éxito del proceso de recuperación de la especie.

¿Qué hacer si ves un yaguareté o encontrás sus huellas?

Ante el incremento de los avistamientos, desde el programa "Soy Guardián del Iberá" difundieron una serie de recomendaciones para convivir de manera segura con la fauna silvestre:

Mantené una distancia prudente y no hagas movimientos bruscos. Los grandes felinos son esquivos y, de manera natural, evitan acercarse a las personas.

Los grandes felinos son esquivos y, de manera natural, evitan acercarse a las personas. Jamás alimentes a la fauna silvestre. Esto altera su comportamiento natural y pone en riesgo tanto los trabajos de conservación como las actividades de turismo de naturaleza.

Esto altera su comportamiento natural y pone en riesgo tanto los trabajos de conservación como las actividades de turismo de naturaleza. Dale espacio y permití que continúe su recorrido. Si el animal no se aleja, lo recomendable es regresar por el mismo lugar por donde se llegó.

Si el animal no se aleja, lo recomendable es regresar por el mismo lugar por donde se llegó. Si encontrás un yaguareté o detectás huellas recientes, informá el hallazgo a los equipos de monitoreo para que puedan realizar el seguimiento correspondiente y garantizar la seguridad tanto de las personas como del animal.

(VT)