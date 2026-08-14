Paso de la Patria: la Dpec habilitó siete nuevas subestaciones transformadoras para reforzar el servicio

La Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec) ejecutó un conjunto de obras de infraestructura y optimización técnica en la localidad de Paso de la Patria.

El plan de modernización incluyó la habilitación de tres nuevas Subestaciones Transformadoras Aéreas (Setas), las cuales se suman a cuatro unidades puestas en funcionamiento previamente, totalizando una red de siete nuevas infraestructuras estratégicas distribuidas en distintos sectores urbanos.

El despliegue operativo de la Dpec contempla además la instalación de más de 2.800 metros de nuevos conductores de cable preensamblado. Este fortalecimiento técnico forma parte de las acciones preventivas impulsadas por el organismo provincial frente a las proyecciones asociadas al fenómeno climático de "El Niño", buscando sostener la estabilidad operativa del sistema de distribución y prevenir fluctuaciones en los niveles de tensión en los hogares de la localidad.

Intervenciones en los barrios Chaqueño, Isla, Rincón y proyección en El Señoral

En el marco de la distribución territorial de los trabajos, las cuadrillas de la Dpec habilitaron la SETA N.° 323 en la intersección de las calles Surubí y Laurel, en el barrio Chaqueño, acompañando la maniobra con el tendido de 400 metros de cables preensamblados para beneficiar a los vecinos del sector y su área de influencia.

De forma paralela, concluyeron las tareas en la Seta N.° 317 y la extensión de 400 metros de red en el barrio Isla, una intervención clave que permitirá redistribuir las cargas operativas y aliviar la exigencia sobre dos subestaciones previa a su puesta en marcha.

Asimismo, la empresa distribuidora erigió la Seta N.° 318 en la esquina de Silverio Molina y San Roque, en el barrio Rincón, sumando más de 200 metros de conductores para reforzar la red local. A estas obras se añaden la Seta N.° 316 en el barrio 440 Viviendas, la Seta N.° 320 en el barrio Judiciales, y las Setas N.° 319 y N.° 322, destinadas a estabilizar el servicio en el área céntrica. Como etapa complementaria, la Dpec proyecta la construcción de la Seta N.° 321 en el barrio El Señoral para culminar el esquema de cobertura planeado.

Soporte energético para el turismo y la 61° Fiesta Nacional del Dorado

Las mejoras estructurales desplegadas en la red de distribución trascienden la demanda residencial y se vinculan de manera directa con el perfil productivo y turístico de la villa turística.

Las obras cobran relevancia ante la proximidad de la 61° Fiesta Nacional del Dorado, una de las citas pesqueras y culturales más destacadas de la región que moviliza un intenso flujo de visitantes y genera un fuerte incremento en la demanda energética comercial y hotelera.

Desde la Dirección Provincial de Energía de Corrientes destacaron que estas inversiones buscan aportar previsibilidad y confiabilidad al sistema eléctrico en momentos de alta concurrencia masiva.

De esta manera, las obras de infraestructura no solo previenen colapsos durante eventos climáticos adversos, sino que consolidan el desarrollo económico local acompañando las exigencias de la industria del turismo en la provincia de Corrientes.