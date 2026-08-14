Tras el intenso frío, vuelve el calor a Corrientes: se esperan máximas de 31°C

Tras días de intenso frío en Corrientes, vuelve el calor con temperaturas que rondarán los 31°C en pleno invierno. Para este sábado, se espera máximas de 23°C y mínimas de 13°C con cielos mayormente nublados.

Sin embargo, con el ingreso de vientos por el sector norte, para el domingo la máxima podría llegar a los 31°C y la mínima en 19°C por lo que promete ser una jornada calurosa con cielos parcialmente nublados.

Mientras que para el feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, se pronostican 28°C y 17°C, se prevé tormentas aisladas durante la madrugada y mañana.

Con cambio de vientos por el sector sur que traerán temperaturas frías para el martes, que oscilarán entre los 15°C y los 18°C con la posibilidad de lluvias. Para los próximos días seguirán con estas condiciones inestables.