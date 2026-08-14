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Tras el intenso frío, vuelve el calor a Corrientes: se esperan máximas de 31°C

Con el ingreso de vientos por el sector norte, el termómetro volverá a subir. Se espera una semana inestable. 

Por El Litoral

Viernes, 14 de agosto de 2026 a las 21:49

Tras días de intenso frío en Corrientes, vuelve el calor con temperaturas que rondarán los 31°C en pleno invierno. Para este sábado, se espera máximas de 23°C y mínimas de 13°C con cielos mayormente nublados. 

Sin embargo, con el ingreso de vientos por el sector norte, para el domingo la máxima podría llegar a los 31°C y la mínima en 19°C por lo que promete ser una jornada calurosa con cielos parcialmente nublados. 

Mientras que para el feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, se pronostican 28°C y 17°C, se prevé tormentas aisladas durante la madrugada y mañana. 

Con cambio de vientos por el sector sur que traerán temperaturas frías para el martes, que oscilarán entre los 15°C y los 18°C con la posibilidad de lluvias. Para los próximos días seguirán con estas condiciones inestables. 

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