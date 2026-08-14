Primeros auxilios y RCP en Corrientes: cómo inscribirse a los nuevos cursos de Cruz Roja

La Cruz Roja dictará cursos de primeros auxilios y RCP en Corrientes durante las próximas semanas. Las capacitaciones estarán destinadas a toda la comunidad y tendrán cupos limitados.

Primeros auxilios

El curso de primeros auxilios comenzará el sábado 22 de agosto y se desarrollará de 14 a 18. Contará con cinco clases presenciales y un examen final teórico-práctico.

Las actividades se realizarán en la sede de la organización, ubicada en Bolívar 1219. Quienes completen y aprueben la capacitación recibirán un certificado avalado por Cruz Roja Argentina.

Durante las clases se abordarán diferentes situaciones que requieren atención inmediata. Entre ellas estarán el control de hemorragias, atragantamientos, heridas, quemaduras, picaduras y fracturas.

Capacitación en RCP y uso del DEA

La segunda propuesta estará enfocada en reanimación cardiopulmonar (RCP) y el uso correcto del desfibrilador externo automático (DEA). Se tratará de una capacitación intensiva que tendrá lugar el sábado 5 de septiembre, de 14 a 18. La actividad también se realizará en la sede de Bolívar 1219 y estará abierta a toda la comunidad.

Los interesados podrán inscribirse de manera presencial o comunicarse con la organización mediante WhatsApp al 3794504395. La sede está abierta de lunes a viernes, de 8.30 a 12.30 y de 16.30 a 19.

Según informó la organización, la Cruz Roja Argentina capacita cada año a más de 50.000 personas en primeros auxilios. El objetivo es que al menos un integrante de cada familia cuente con conocimientos para actuar ante una emergencia.



