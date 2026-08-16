En honor a sus 100 años llega al Vera la gala “Salvador Miqueri, Lucero eterno, centenario”

El chamamé se prepara para vivir una noche cargada de emoción. El próximo 22 de agosto, desde las 21, el Teatro Juan de Vera será escenario de “Salvador Miqueri: Lucero eterno, centenario”, una gala que rendirá homenaje a una de las máximas leyendas de la música litoraleña, en el marco de los 100 años que cumpliría el poeta y cantautor correntino.

La propuesta busca recorrer la vida y la obra de Salvador Miqueri a través de la música, la danza y la participación de artistas que mantienen vivo su legado. Será, además, una noche especial para su familia: Marcela, hija del recordado “Lucero”, anunció que esta será la última gala que realizará y la última vez que se subirá a un escenario para cantar públicamente.

“Es una gala especial, venimos haciéndolo hace 14 años. Es la última gala que hago yo. Esto no quiere decir que no haya otras personas que puedan seguir con los homenajes”, contó Marcela, quien formó parte de la organización de estas celebraciones desde sus comienzos.

Una despedida muy especial

La gala tendrá para Marcela un significado todavía más profundo. En 2012 se realizó la última presentación de este tipo en el Teatro Vera con la presencia de Salvador Miqueri. Aquella noche quedó grabada en la memoria familiar porque fue la última vez que padre e hijos compartieron escenario.

Sin embargo, antes de cerrar ese capítulo, Marcela tendrá preparada una sorpresa muy íntima ya que interpretará una canción inédita, que no pertenece al chamamé y que eligió especialmente para dedicársela a su padre. La primera vez que la escuchó, no pudo contener las lágrimas. En palabras sencillas, encontró la manera de expresar todo el amor que siente por su padre.

“Voy a cantar una canción inédita, no es chamamé. Busqué por mucho tiempo una canción que exprese lo que yo le quiero decir, es muy especial para mí porque me identifica”, reveló.

El homenaje tendrá una puesta artística que combinará distintas expresiones. Marcela estará acompañada por bailarines de Révérence Ballet Studio, especializados en ballet clásico, y también habrá una presencia familiar que promete convertirse en uno de los momentos más tiernos de la noche: Elena Vara Miqueri, bisnieta de Salvador, de apenas cuatro años, participará sobre el escenario.

También estará presente un ensamble dirigido por Diego Gómez Dabrio, que fusionará música clásica y folclore. La formación acompañará a Luis Moulin, Belén Belcastro y Verónica Noguera, además de la participación especial de Arnaldo Quiroga, tenor del Teatro Colón y de la Sinfónica de La Plata, quien es admirador de la obra de Miqueri.

La noche continuará con Tajy, que tendrá como invitado especial a Ariel Báez. Luego será el turno de David “Cacho” Miqueri, reconocido compositor y autor de obras como “Soy correntino y doy fe” y “La otra mano”. Con más de 150 composiciones, comenzó a escribir a una edad similar a la que tenía Salvador cuando inició su camino como creador.

El cierre estará a cargo de Gustavo Miqueri junto a Trébol de Ases, en un homenaje que recuperará clásicos del repertorio de su padre y también canciones menos conocidas.

La propuesta tendrá además la participación del Litoral Ballet y Carlos Centurión, con una combinación de canto y danza. Un detalle que atravesará toda la gala es que no se repetirá ninguna canción, para ofrecer un recorrido amplio por el universo musical de Salvador Miqueri.

La noche tendrá también un anuncio exclusivo: se presentará oficialmente el Premio Salvador Miqueri, una iniciativa impulsada por la productora Mambo junto con la Fundación Salvador Miqueri.

“Le estamos dando forma y lo vamos a lanzar en esta gala. Pero el premio será a la mejor interpretación y también a la canción más escuchada en el último año. Queremos que el chamamé se vaya renovando y que salgan nuevos artistas”, explicó Marcela.

El reconocimiento buscará mantener vivo el espíritu innovador del “Lucero” y, al mismo tiempo, incentivar la aparición de nuevas voces y compositores dentro de la música del Litoral.

Una gala con un fin solidario

La celebración tendrá además un objetivo solidario. Lo recaudado con la gala será destinado a la compra de instrumentos musicales para escuelas rurales que apadrina la Fundación Salvador Miqueri, llevando así la música a nuevas generaciones.

La gala se inscribe en un año particularmente significativo para la cultura correntina. Por la Ley 6658, el 15 de diciembre se conmemora el Día del Poeta del Chamamé, fecha en la que este año Salvador Miqueri cumpliría 100 años.

Las actividades conmemorativas comenzaron en enero y el 20 de agosto continuará con la inauguración de un mural dedicado al artista en Mburucuyá, realizado por Amauri Murales. Además, el próximo jueves se votará un proyecto de ley para declarar al 2026 como año conmemorativo por el natalicio de Salvador Miqueri, con una iniciativa que busca también promover el chamamé en las escuelas.

¿Cómo sacar las entradas?

Las entradas se encuentran a la venta desde $26.500 a través de Weepas y también pueden adquirirse en la boletería del Teatro Juan de Vera, ubicada en San Juan 637, de lunes a sábados de 9 a 13 y de 17 a 21.