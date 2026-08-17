El Iberá y Paso de la Patria impulsaron el turismo en Corrientes durante el fin de semana largo

Durante el fin de semana largo en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, la provincia de Corrientes alcanzó una reserva hotelera moderada que osciló entre el 40 % y el 65 %, acompañada por un nivel de venta de pasajes en el transporte terrestre inferior al previsto.

Las cifras surgen del informe sectorial elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), el cual remarcó que los desplazamientos en el territorio provincial estuvieron impulsados fundamentalmente por el ecoturismo, la pesca deportiva y una nutrida agenda de eventos culturales.

Los Esteros del Iberá encabezaron las preferencias de los visitantes en la provincia, registrando una elevada demanda en sus portales de acceso, con epicentro en las localidades de Colonia Carlos Pellegrini y Concepción del Yaguareté Corá.

Asimismo, la villa turística de Paso de la Patria cobró protagonismo con la realización de la Fiesta Nacional del Dorado, certamen que atrajo a pescadores y dinamizó los servicios de hotelería, gastronomía y comercio local.

Por su parte, la capital provincial mostró un flujo continuo de personas traccionado por la Regata Internacional Asunción-Corrientes, la Peña Oficial de la Ciudad y paseos feriales en la zona de la costanera.

Incertidumbre en los pasajes y comportamiento del turismo nacional

A diferencia de la actividad en los destinos de naturaleza, la comercialización de pasajes en las terminales de colectivos mostró un ritmo acotado. Desde las empresas de transporte de media distancia vincularon la menor venta a la incertidumbre generada durante los días previos por la amenaza de medidas de fuerza en el sector de choferes, factor que derivó en contrataciones de último momento o traslados en vehículos particulares.

En el plano nacional, el informe de la Came detalló que durante el período festivo se movilizaron 1.074.171 turistas a lo largo del país, generando un impacto económico directo de $ 245.907 millones. El volumen de viajeros representó un incremento del 24,2% frente a la misma fecha conmemorativa de 2023.

Sin embargo, los indicadores de consumo reflejaron prudencia por parte de las familias: la estadía promedio se redujo un 13% —pasando de 2,3 a 2 días—, mientras que el gasto promedio diario por persona se ubicó en $ 114.464, con una retracción real del 13,2% respecto del antecedente comparable.

Tendencias de consumo: viajes breves y decisiones sobre la hora

El relevamiento nacional confirmó la continuidad de una pauta de conducta consolidada a lo largo del año, caracterizada por escapadas de cercanía, reservas de último momento y un gasto altamente selectivo.

Si bien el gasto total del fin de semana largo retrocedió un 6,3% en términos reales comparado con 2023, la mayor afluencia de personas permitió amortiguar el balance en las economías regionales.

Los polos turísticos con mejores rendimientos en el mapa nacional fueron aquellos que articularon atractivos de nieve, complejos termales, eventos deportivos o espacios naturales, destacándose localidades como Bariloche, Tandil, Jujuy y las Termas de Río Hondo, mientras que los balnearios de la Costa Atlántica reportaron desempeños más discretos.