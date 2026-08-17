El SMN prevé lluvias hasta el viernes en Corrientes y rige alerta amarilla para el sur provincial

El reporte oficial difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la ciudad de Corrientes registrará precipitaciones aisladas y marcas térmicas moderadas que no superarán los 20 grados de temperatura máxima, en un frente de mal tiempo que se extenderá por lo menos hasta la jornada del viernes.

Para este martes, las estimaciones del organismo prevén la presencia de chaparrones a lo largo de todo el día, alcanzando un nivel de probabilidad de hasta el 70 % hacia la franja de la tarde y la noche.

Las condiciones desfavorables se mantendrán durante el miércoles con lluvias intermitentes desde las primeras horas de la madrugada, mientras que para el jueves se espera la continuidad de las precipitaciones con una marca mínima proyectada en 10 grados y una máxima que rozará los 19 grados.

Alerta amarilla por tormentas intensas y abundante caída de agua en el interior

En paralelo al pronóstico capitalino, el centro de monitoreo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla por tormentas severas que abarca de forma directa al sector sur del territorio provincial.

Las localidades y zonas de influencia comprendidas en esta advertencia son Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque y Sauce.

Según detalló el informe técnico, dicha región del interior correntino experimentará lluvias y tormentas intermitentes de variada intensidad, presentándose algunas de ellas con carácter fuerte.

Los eventos meteorológicos podrán estar acompañados por un importante caudal de agua en breves lapsos, ráfagas de viento intensas, marcada actividad eléctrica y la eventual caída de granizo en sectores focalizados.

Las proyecciones del organismo oficial estiman valores de precipitación acumulada que oscilarán entre los 40 y 60 milímetros, con la posibilidad de que se superen dichos guarismos en forma puntual.