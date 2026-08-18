Cuánto llovió en Corrientes durante los últimos días

Las lluvias registradas entre el domingo, lunes y martes dejaron precipitaciones de distinta intensidad en varios puntos de Corrientes. Los mayores registros informados alcanzaron los 40 milímetros en Bella Vista, mientras que en localidades y parajes de la zona sur también se superaron los 20 milímetros.

De acuerdo con los datos del Observatorio Meteorológico del Inta EEA Bella Vista, durante el 17 de agosto se registraron 40 milímetros de lluvia. Con este aporte, el acumulado mensual llegó a 66,5 milímetros, por encima del promedio histórico para agosto, que es de 42 milímetros.

En la estación meteorológica del Inta EEA Mercedes, en tanto, el registro del 17 de agosto fue de 18 milímetros. El acumulado mensual alcanzó los 38,5 milímetros, todavía por debajo del promedio histórico de agosto, estimado en 56 milímetros.

Los datos del INTA Mercedes muestran además que durante agosto ya se contabilizaron siete días con lluvia, frente a un promedio histórico mensual de cinco jornadas con precipitaciones.

Registros en el sur provincial

En la zona de Esquina también se registraron lluvias importantes entre el domingo y el lunes. En el Paraje Rincón de Sarandí, departamento de Esquina, se midieron 20 milímetros, mientras que en la ciudad de Esquina el registro informado fue de 24 milímetros.

A pocos kilómetros, en el Paraje Las Cuchillas, la lluvia alcanzó los 30 milímetros, uno de los registros más elevados informados para la zona durante este episodio.

En Sauce, segunda sección, el registro de precipitaciones llegó a 35 milímetros, según los datos aportados para el período entre el domingo y el lunes.

Un agosto con lluvias desparejas

Los registros muestran que las precipitaciones fueron desiguales según el punto de la provincia. Mientras Bella Vista ya superó su promedio histórico mensual, Mercedes todavía se encuentra por debajo de la media de agosto.

En Bella Vista, el acumulado anual de 2026 llegó a 703,1 milímetros, frente a un promedio histórico anual de 1.357,3 milímetros.

En Mercedes, por su parte, el acumulado anual alcanzó los 666,25 milímetros, mientras que el promedio histórico anual es de 1.447 milímetros.

Así, las lluvias de los últimos días aportaron nuevos milímetros a un agosto que presenta registros diferentes entre las distintas estaciones y localidades de Corrientes.