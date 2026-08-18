Flybondi no vuela hace más de un mes a Corrientes y ahora se cayó su página web

La empresa aérea Flybondi lleva más de un mes sin operar desde el Aeropuerto Internacional Doctor Fernando Piragine Niveyro de Corrientes, en medio de una crisis financiera y operativa que también afecta a sus trabajadores. Ahora, a este escenario se sumó un nuevo inconveniente, la página oficial de la aerolínea permanece fuera de servicio.

Según pudo saber El Litoral, a la paralización de las operaciones se sumó durante los últimos días un nuevo problema, ya que el sitio web de venta de pasajes dejó de funcionar el lunes por la noche.

La página de Flybondi actualmente. El Litoral.

Durante la tarde-noche del martes, la página continuaba caída y al intentar ingresar aparecía el mensaje “Gateway time-out”, correspondiente al error 504 de Cloudflare.

El aviso permite identificar que el inconveniente se encontraba en el “host”, es decir, en el servidor de la propia aerolínea. La pantalla indica que el problema no estaba relacionado con el usuario ni con Cloudflare y recomienda intentar nuevamente algunos minutos después.

Sin embargo, el sitio ya cumplió 24 horas fuera de servicio, sin señales de que el problema hubiera sido solucionado.

Sin vuelos pero seguía la venta de pasajes

La situación en Corrientes fue confirmada el viernes pasado por fuentes del aeropuerto que señalaron que la compañía dejó de realizar vuelos desde la terminal y que sus trabajadores tampoco están concurriendo porque “no están percibiendo sus haberes”.

Pese a la ausencia de la empresa, dentro del aeropuerto todavía permanecen sus pertenencias y equipos. “Todas sus cosas y equipos” continúan en la terminal, aunque “de Flybondi nadie”, indicaron desde la terminal a Perfil Nea.

Mientras tanto, la página oficial de la empresa continuaba ofreciendo pasajes desde y hacia Corrientes, con disponibilidad recién a partir de octubre. Para el jueves 1° de octubre aparecían tarifas desde $130.951, mientras que otras opciones figuraban desde aproximadamente $64.876.

Señal de la crisis

La caída de la página ocurre mientras Flybondi atraviesa una fuerte crisis financiera y operativa. La compañía no realiza vuelos comerciales desde hace casi dos semanas a nivel general y dejó a más de 700 empleados fuera de la empresa.

En paralelo, continúan las internas entre los accionistas de la compañía. COC Global, la firma de Leonardo Scatturice que compró Flybondi el año pasado, reclamó públicamente a la otra accionista controlante que regularice la operatividad de la aerolínea.

En Corrientes, la incertidumbre se mantiene mientras la empresa lleva cuatro semanas sin operar desde el aeropuerto Piragine Niveyro y, pese a ello, continúa ofreciendo vuelos para los próximos meses.

Ahora, la caída de su página oficial de venta de pasajes agrega otro capítulo a una crisis que ya afecta las operaciones, a los trabajadores y a los pasajeros.