Anuncian dos días de alerta amarilla por tormentas fuertes en Corrientes

Luego de días con lluvias esporádicas en distintas zonas de Corrientes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes. La misma se aplica a todo el territorio correntino durante este miércoles y jueves.

La advertencia comienza a regir a partir de la tarde de este miércoles y se extiende hasta el jueves a la madrugada. Según el organismo nacional, “el área será afectada por lluvias persistentes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre los 30 y 70 mm, que pueden ser superados de forma puntual”.

Alerta amarilla para el miércoles y jueves. Fuente: SMN.

¿Más días fríos en Corrientes?

Las temperaturas irán de templadas a frescas esta semana. En Capital se espera que este miércoles oscile entre los 12°C y los 16°C, con lluvias fuertes entre la tarde y noche con un 70% de probabilidad. Estas condiciones se podrían repetir el jueves con 11°C y 19°C, anuncian lluvias fuertes por la madrugada y con el paso del día se irán reduciendo a lluvias débiles.

Para el fin de semana pronostican entre 9°C y 7°C de mínima y 16°C de máxima. Por lo que continuarán los días frescos, con la posibilidad de llegar incluso a los 6°C el lunes próximo.