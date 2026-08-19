Docentes cruzaron un yaguareté en el puente Batel y confirmaron su regreso a Concepción

El yaguareté volvió a ser registrado en la zona de Concepción del Yaguareté Corá, en un acontecimiento de gran relevancia para la biodiversidad y la historia natural de la región ya que según medios locales, hace casi un siglo no sucedía. El avistamiento se produjo durante el regreso de un grupo de docentes, quienes lograron observar y registrar a un ejemplar en cercanías del puente Batel.

El ejemplar fue visto en un territorio que históricamente formó parte del área de distribución del yaguareté. La aparición representa así un nuevo indicio de la recuperación de ambientes naturales que durante décadas estuvieron alejados de la presencia de esta especie.

Según explicó Info Concepción, el registro adquiere especial importancia porque, de acuerdo con los antecedentes difundidos sobre la especie en la zona, hacía aproximadamente un siglo que no se observaba un yaguareté en este sector de Corrientes. Su presencia vuelve a poner en escena a uno de los animales más emblemáticos de la fauna autóctona.

Un territorio históricamente ligado al yaguareté

Uno de los sectores relacionados con el antiguo hábitat del yaguareté en la zona es Rincón de Luna, un espacio de gran valor ambiental ubicado en el entorno de los Esteros del Iberá.

La relación entre el territorio y la especie, además, tiene antecedentes que se remontan a varios siglos. Como testimonio histórico se conserva un plano de Rincón de Luna del año 1778, en el que ya aparece representada la figura del yaguareté.

La referencia permite dimensionar el vínculo histórico entre este felino y los ambientes naturales de Concepción. Mucho antes de los actuales registros científicos y de las acciones de conservación, el yaguareté ya formaba parte del paisaje y de la identidad natural de la región.

Para una localidad cuyo propio nombre está ligado al yaguareté, el registro adquiere además un significado especial. Después de aproximadamente 100 años, Concepción del Yaguareté Corá vuelve a encontrarse con el felino que forma parte de su identidad histórica y natural.