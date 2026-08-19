Corrientes recibió turistas internacionales, tuvo 73% de ocupación y movió $6.000 millones

Corrientes cerró el último fin de semana largo con números que reflejan el movimiento turístico generado en distintos puntos de la provincia. Según datos del Observatorio Turístico Provincial, la ocupación hotelera alcanzó el 73%, con una estadía promedio de tres noches y un gasto diario de $124.945 por visitante.

El movimiento registrado durante las tres jornadas generó un impacto económico total de $5.782.579.545, una cifra cercana a los $6.000 millones que se distribuyó entre distintos sectores vinculados a la actividad turística.

El relevamiento corresponde al fin de semana largo generado por el feriado nacional del 17 de agosto, Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Durante esas jornadas, Corrientes recibió visitantes que recorrieron tanto la Capital como distintos municipios del interior.

Los Esteros del Iberá, entre los grandes atractivos

El ecoturismo fue el principal producto turístico elegido por los visitantes, con los Esteros del Iberá como uno de los grandes protagonistas. Los distintos portales de acceso al área protegida concentraron parte importante de la demanda durante el fin de semana.

A la oferta vinculada con la naturaleza se sumaron propuestas de turismo histórico y cultural y la pesca deportiva, otro de los segmentos que movilizó visitantes hacia diferentes localidades correntinas.

Uno de los eventos destacados fue la 61ª Fiesta Nacional de Pesca del Dorado, realizada en Paso de la Patria, que contó con más de 300 equipos participantes.

La agenda de actividades se completó con la regata internacional Asunción-Corrientes, además de propuestas culturales y gastronómicas desarrolladas principalmente en la Capital provincial.

Visitantes de distintas provincias y países

El movimiento turístico tuvo como principales mercados emisores a visitantes de la región Litoral, aunque también se registró la llegada de turistas provenientes de Córdoba y Buenos Aires.

El flujo internacional también tuvo presencia durante el fin de semana largo. Los mayores registros correspondieron a visitantes de Brasil y Paraguay, aunque el relevamiento también detectó turistas procedentes de

La diversidad de procedencias muestra el alcance que tuvieron las distintas propuestas turísticas de Corrientes durante estas jornadas.

Un gasto diario de casi $125 mil

Uno de los datos que sobresale del informe es el gasto diario promedio de $124.945, que, combinado con una estadía promedio de tres noches y el nivel de ocupación alcanzado, permitió llegar a un impacto económico provincial de $5.782.579.545.

El movimiento no se concentró exclusivamente en los alojamientos. La actividad turística también impactó en restaurantes, comercios, prestadores de servicios, excursiones y otros rubros vinculados directa e indirectamente con la llegada de visitantes.

Con una ocupación hotelera del 73%, tres noches de estadía promedio y un gasto diario cercano a los $125 mil, el último fin de semana largo dejó en Corrientes una señal concreta del peso que tiene el turismo en la economía provincial.