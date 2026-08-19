¿Hasta cuándo seguirá la lluvia en Corrientes?

Corrientes tuvo una jornada lluviosa este miércoles, las gotas cayeron por lo menos durante 10 horas seguidas y se espera que continúen durante este jueves. Al menos durante la madrugada y mañana se espera un 70% de probabilidad de precipitaciones, periodo en el que rige alerta amarilla por tormentas fuertes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había anticipado que durante las dos jornadas la provincia estaría bajo alerta amarilla por tormentas fuertes. Ya que el área podría estar afectada por lluvias persistentes. En las que se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

Las precipitaciones se extienden hasta este jueves. Fuente: SMN

Las lluvias podrían continuar hasta la mañana con un 70% de probabilidad y se reduce a un 40% durante la tarde de este jueves. Con temperaturas que van desde los 11°C a los 16°C. Sin embargo, según los datos del ente nacional, para los próximos días se espera el cese de las precipitaciones, lo que podría generar alivio para algunos sectores.

Se avecinan días frescos

Tras el paso de las precipitaciones, llega un poco más de frío. Para el viernes la mínima baja a los 9°C y una máxima de 21°C, el sábado podría seguir con 9°C y 18°C. Un día después (domingo) con 8°C y 18°C. Por lo que se avecinan días frescos.