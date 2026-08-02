¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:
PUBLICIDAD
Comunicado oficial

La Municipalidad de La Cruz acompañó a las familias de los muertos sobre RN 14

La Comuna emitió un mensaje de acompañamiento para las familias golpeadas por la tragedia.

Por El Litoral

Domingo, 02 de agosto de 2026 a las 08:20

Un fatal siniestro vial el sábado 1 de agosto sobre la Ruta Nacional 14 dejó como saldo dos personas muerta y otras con heridas de gravedad tras la colisión entre un automóvil y un camión sobre la Ruta Nacional 14.

La Municipalidad de La Cruz, localidad de donde eran oriundas las víctimas, emitió un comunicado oficial expresando su dolor y condolencias a las familias de Fabián Pintos y Joel Escalante, al tiempo que la comunidad pide por la pronta recuperación de los sobrevivientes internados.

Comunicado oficial y pesar institucional en La Cruz

Ante la gravedad del siniestro, la Municipalidad de La Cruz hizo público su mensaje institucional: "Hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias a las familias y seres queridos, acompañándolos con respeto y afecto en este momento de inmenso dolor", destacaron.

Así Municipio expresó sus condolencias a los allegados de Fabián Pintos y Joel Escalante. En el mismo comunicado esperan por la pronta evolución y fortaleza de los jóvenes que permanecen hospitalizados.

Las circunstancias del fatal siniestro vial

De acuerdo con las primeras informaciones del hecho, se produjo una colisión entre un vehículo particular y un camión de gran porte sobre la traza de la RN 14.

Los ocupantes que lograron sobrevivir al impacto sufrieron lesiones severas y debieron ser trasladados de urgencia para su atención médica en el Hospital "San Juan Bautista" de Santo Tomé, donde se encuentran en terapie intensiva.

En tanto que las autoridades judiciales y las fuerzas de seguridad continúan realizando las pericias correspondientes para determinar las causas que originaron el choque.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS
PUBLICIDAD

Últimas noticias
PUBLICIDAD