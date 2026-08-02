La Municipalidad de La Cruz acompañó a las familias de los muertos sobre RN 14

Un fatal siniestro vial el sábado 1 de agosto sobre la Ruta Nacional 14 dejó como saldo dos personas muerta y otras con heridas de gravedad tras la colisión entre un automóvil y un camión sobre la Ruta Nacional 14.

La Municipalidad de La Cruz, localidad de donde eran oriundas las víctimas, emitió un comunicado oficial expresando su dolor y condolencias a las familias de Fabián Pintos y Joel Escalante, al tiempo que la comunidad pide por la pronta recuperación de los sobrevivientes internados.

Comunicado oficial y pesar institucional en La Cruz

Ante la gravedad del siniestro, la Municipalidad de La Cruz hizo público su mensaje institucional: "Hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias a las familias y seres queridos, acompañándolos con respeto y afecto en este momento de inmenso dolor", destacaron.

Así Municipio expresó sus condolencias a los allegados de Fabián Pintos y Joel Escalante. En el mismo comunicado esperan por la pronta evolución y fortaleza de los jóvenes que permanecen hospitalizados.

Las circunstancias del fatal siniestro vial

De acuerdo con las primeras informaciones del hecho, se produjo una colisión entre un vehículo particular y un camión de gran porte sobre la traza de la RN 14.

Los ocupantes que lograron sobrevivir al impacto sufrieron lesiones severas y debieron ser trasladados de urgencia para su atención médica en el Hospital "San Juan Bautista" de Santo Tomé, donde se encuentran en terapie intensiva.

En tanto que las autoridades judiciales y las fuerzas de seguridad continúan realizando las pericias correspondientes para determinar las causas que originaron el choque.