El Parque Tecnológico Corrientes celebró su primer año con más de 30 proyectos en desarrollo

Al cumplirse un año de su puesta en funcionamiento, el Parque Tecnológico Corrientes (PTC) celebró su primer aniversario afianzando la integración entre el ámbito académico, el Estado provincial y el sector productivo privado.

Emplazado en el Campus Deodoro Roca de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), el complejo de dos hectáreas y 3.000 metros cuadrados cubiertos se consolidó como el polo central para el desarrollo de la economía del conocimiento en la región.

Durante el primer año de gestión, más de 70 ideas y proyectos mantuvieron vinculación directa con el ecosistema del parque, con más de 30 iniciativas tecnológicas actualmente operativas.

Asimismo, más de 12 empresas radicaron sus oficinas y espacios de coworking dentro del edificio universitario, abarcando sectores como Inteligencia Artificial, telecomunicaciones, biosoluciones aplicadas al agro, tecnología financiera (fintech) y desarrollo de contenidos digitales.

Articulación académica y proyección internacional del predio

En el marco de este balance institucional, las autoridades de la casa de altos estudios repasaron los fundamentos planteados por el rector de la Unne, Omar Larroza, durante la jornada inaugural.

"El Parque es concebido para que la innovación se traducirse en nuevos proyectos y empresas, teniendo como objetivo impulsar el desarrollo local para que despierte las vocaciones, siendo las bases de una economía del conocimiento", ponderó el titular de la universidad, ratificando la alianza estratégica concretada con el Gobierno de Corrientes.

A lo largo de sus primeros doce meses de actividad, las instalaciones del PTC albergaron jornadas de formación, dinámicas de networking y actividades académicas internacionales, entre las que se destacaron la visita del embajador de la República Popular China, talleres tecnológicos junto a la firma Amazon Web Services (AWS) y la realización del Bootcamp Regional Emprende U 2026.

Con vistas al próximo período, la institución apunta a multiplicar las alianzas productivas para profundizar la transferencia tecnológica hacia los sectores industriales de la provincia.