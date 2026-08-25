Prevención de suicidios en el puente Belgrano: el pedido que harán al Arzobispo

Representantes del Foro de Organizaciones Vecinales mantendrán este miércoles una audiencia con el arzobispo de Corrientes, en un encuentro en el que buscarán sumar a la Iglesia Católica a una iniciativa vinculada con la prevención del suicidio en el puente General Manuel Belgrano que une a la capital correntina con la vecina provincia del Chaco.

La reunión está prevista para las 11 y fue solicitada por el Foro con el objetivo de presentar y dialogar sobre la iniciativa impulsada ante el Congreso de la Nación, que propone medidas para prevenir suicidios en este tipo de estructuras y contempla, entre otras acciones, la instalación de vallados de protección. Desde la organización señalaron que consideran fundamental construir un compromiso amplio entre las instituciones y la sociedad en torno a la protección y el cuidado de la vida.

El titular del Foro de Organizaciones Vecinales, Julio Maciel, adelantó a El Litoral: “Mañana (este miércoles) nos recibe el arzobispo, nosotros vamos a llevar un pedido especial a la Iglesia Católica. La situación que se vive sobre el puente amerita la participación integral de todos los actores sociales de nuestra provincia”.

El pedido de los vecinos

La organización busca que distintas instituciones se involucren en una problemática que, según plantearon, requiere una respuesta amplia y conjunta.

El proyecto presentado ante el Congreso contempla, entre otras medidas, la colocación de vallados de protección en puentes y viaductos como una herramienta de prevención.

Desde el Foro remarcaron que el objetivo es generar un compromiso que atraviese a las instituciones y a la comunidad, más allá de las diferencias.