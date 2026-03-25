Puente Chaco-Corrientes: un proyecto para instalar vallas y reforzar la salud mental

Frente al aumento de episodios críticos en el puente interprovincial General Belgrano, organizaciones vecinales impulsan un proyecto de ley para colocar vallas de contención y fortalecer las políticas de salud mental, con el objetivo de prevenir intentos de suicidio en ese punto clave que une Chaco y Corrientes.

La propuesta es promovida por el Foro de Organizaciones Vecinales y, según confirmó su presidente Julio Maciel, será presentada en el Congreso de la Nación con el acompañamiento del diputado nacional Juan Fernando Brugge.

Desde el espacio señalaron que la iniciativa surge ante una problemática que se volvió recurrente. “Desde enero registramos cerca de 83 intentos de suicidio en el puente”, advirtió Maciel, y planteó la necesidad de avanzar con medidas urgentes. En ese sentido, remarcó que la situación dejó de ser aislada para convertirse en un problema estructural, visible para toda la comunidad.

Vallado y un enfoque integral en salud mental

El proyecto no se limita a la colocación de una barrera física. Plantea un abordaje integral que combine infraestructura preventiva con asistencia psicológica y seguimiento de personas en riesgo.

Entre los puntos principales, se destacan la instalación de dispositivos de contención en el puente, fortalecimiento de centros de atención en salud mental y protocolos de seguimiento para personas que atraviesan crisis. "No alcanza con intervenir en el momento. Hoy no existe un seguimiento real después de cada caso”, cuestionó el dirigente en declaraciones a Radio Libertad.

Críticas a la falta de iniciativas locales

Maciel también apuntó contra la dirigencia de Chaco y Corrientes por la ausencia de propuestas concretas. “Esto debería haber surgido de nuestros representantes”, sostuvo. En ese marco, explicó que el proyecto se canalizó inicialmente a través de un legislador de otra provincia para acelerar su presentación, aunque buscarán sumar respaldo de diputados y senadores de la región.

Desde el Foro insistieron en que la iniciativa debe ser entendida como una política pública prioritaria. “No es un gasto, es una inversión para cuidar la vida”, afirmó Maciel. Además, plantearon que, en caso de avanzar, la medida podría replicarse en otros puntos del país con situaciones similares.

El puente General Belgrano, una de las principales conexiones del nordeste argentino, aparece en el centro del debate. “Queremos que siga siendo un símbolo de unión y no un lugar marcado por el dolor”, concluyó el referente. El proyecto será formalizado en los próximos días y sus impulsores buscan respaldo social para acompañar su tratamiento legislativo.

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