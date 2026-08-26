Testimonio de la policía agredida en Corrientes: "Estuve al borde de la muerte"

Mariela Ayala rompió el silencio este miércoles tras recibir una brutal golpiza por parte de su pareja en la localidad correntina de Saladas.

La víctima, que debe someterse a continuos estudios traumatológicos y neurológicos en la capital provincial. Además, expresó el pánico con el que vive luego de que la Justicia le otorgara la libertad al acusado tras el pago de una fianza.

En tanto, su familia pide ayuda económica para sostener los gastos médicos y exige prisión preventiva del agresor.

El estado de salud de la víctima y el diagnóstico médico

Mariela debe trasladarse a la Capital correntina para realizar interconsultas con distintos especialistas debido a las secuelas del ataque.

"Salí de la consulta con la doctora de maxilofacial y me dijo que no hay cirugía para la parte del rostro. Pero tengo lesiones en el ojo", comentó Ayala a radio Dos.

La víctima comentó sobre los chequeos médicos que "falta -revisar- la parte de las costillas por los dolores", y que por eso mismo debe "ir al traumatólogo a ver si hay alguna lesión grave ahí y también -turno- con el neurólogo".

El miedo a morir y el reclamo a la Justicia por la liberación del agresor

La mujer describió el terror continuo que atraviesa tras la decisión judicial que dejó al acusado en la calle.

"Estuve al borde de la muerte", recordó Ayala y agregó que pensó "hasta acá llegué, me muero".

La víctima remarcó que quedó psicológicamente marcada, pues "el recuerdo va a quedar para siempre. Anoche tuve pesadillas".

Por otro lado, Ayala destacó que su agresor está en libertad tras pagar una fianza, por lo que "tengo miedo de que me vuelva a pasar, que llegue y me vuelva a hacer lo mismo".

Por esta situación, la víctima reflexionó y dijo que "no sé si la Justicia está haciendo lo correcto", ya que "pagó una fianza y salió como si nada, y yo seguía internada".

En un momento, su hermana Laura se hizo cargo de la entrevista ante el quiebre de Mariela y remarcó la postura familiar: "Queremos la prisión preventiva para el agresor hasta que se resuelva el caso".

Asistencia psicológica, contención familiar y situación laboral

El impacto de la violencia alcanzó también a su entorno más cercano.

"Estamos recibiendo asistencia psicológica mi hijo y yo", comentó Mariela y comentó que "se distraen jugando, pero se preocupan mucho por la mamá".

La víctima destacó el respaldo institucional tras el hecho: "Desde el lado laboral me dieron seguridad, la Policía me dio mucho apoyo. Por mi trabajo, por el momento, no me preocupo; estoy con licencia".

Campaña solidaria para costear el tratamiento médico

La agresión le provocó diversas lesiones a Mariela, por lo que debe afrontar los costos de los constantes viajes desde Saladas hacia Corrientes Capital y los estudios médicos particulares, la familia habilitó una cuenta para recibir donaciones: