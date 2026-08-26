La Iglesia respaldó el pedido de colocar un vallado en el puente Chaco-Corrientes

El pedido para colocar un vallado o malla de protección en el puente General Manuel Belgrano sumó un nuevo respaldo. El Foro de Organizaciones Vecinales de Corrientes (Forve) se reunió este miércoles con monseñor José Adolfo Larregain, quien manifestó su apoyo a la iniciativa y planteó la necesidad de profundizar el abordaje de la problemática de salud mental en la provincia.

A partir de las 11, en la sede del Arzobispado, el presidente del Foro de Organizaciones Vecinales, Julio Maciel, y el representante del barrio Ponce ante el foro, Gustavo Benítez, fueron recibidos en audiencia por el máximo referente de la Iglesia Católica en Corrientes.

El encuentro formó parte de las gestiones que los vecinos vienen realizando ante instituciones de la sociedad civil, sectores religiosos y legisladores nacionales para sumar respaldos al proyecto de ley que propone instalar una estructura de protección en el viaducto que conecta Corrientes con Chaco. La iniciativa actualmente se encuentra en comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación.

Durante la reunión, Maciel presentó los detalles del proyecto y explicó que la colocación de un vallado busca prevenir suicidios y mitigar riesgos en uno de los principales puntos de conexión entre ambas provincias. El dirigente también remarcó que la salud mental es una de las causas centrales vinculadas a esta problemática y reclamó una mayor presencia del Estado, tanto provincial como nacional, mediante políticas públicas concretas.

Además, Maciel solicitó a la Iglesia Católica que colabore con la difusión de información y del proyecto a través de sus distintos organismos.

La preocupación de la Iglesia por los intentos de suicidio

Durante el encuentro, monseñor Larregain expresó su preocupación por los índices de intentos de suicidio registrados en la provincia y consideró que se trata de un fenómeno que requiere ser estudiado en profundidad.

“La provincia se debe un estudio social que permita establecer por qué hay gente que opta por este desenlace. Hay otros puentes, como el Zárate-Brazo Largo, que no registran semejante estadística”, advirtió.

El arzobispo también señaló que el servicio de Salud Mental que ofrece la propia Iglesia correntina se encuentra desbordado por la demanda actual, una situación que, según planteó, evidencia la necesidad de fortalecer las respuestas frente a esta problemática.

En cuanto a la infraestructura del puente General Belgrano, Larregain coincidió con el planteo de las organizaciones vecinales y calificó la ausencia de una malla de contención como una “falencia constructiva del puente desde la fecha de su inauguración en 1973”.

El referente religioso también sostuvo que la instalación de este tipo de estructuras no constituye una solución improvisada ni exclusiva de Corrientes: “Lo que se está pidiendo no es un invento correntino, sino que se usa en muchas estructuras del mundo para evitar que la gente caiga desde grandes alturas”, afirmó.

Uno de los argumentos que suelen aparecer en torno a la colocación de una malla de protección está relacionado con el posible impacto visual sobre el puente y el paisaje del río. Ante esto, Larregain consideró que el aspecto estético no debería convertirse en un condicionante para avanzar con la medida.

Según explicó, existen materiales y barreras de entramado muy fino que permitirían instalar una estructura de protección sin interferir con la arquitectura del viaducto ni obstaculizar la vista del río.

Finalmente, el arzobispo hizo hincapié en la necesidad de priorizar la protección de las personas en situación de vulnerabilidad y llamó a las autoridades y a la sociedad a poner el foco en la prevención.

“Es invertir dinero en la franja de la población vulnerable; quienes llegan hasta el puente son gente de bajos recursos”, concluyó.

Tras la reunión, la Iglesia Católica manifestó su respaldo al pedido del Forve y quedó planteada una segunda instancia de diálogo con referentes de la Comisión Arquidiocesana de Justicia y Paz, con el objetivo de continuar abordando la iniciativa.