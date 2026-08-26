Innovación en Corrientes: 28 escuelas de 12 localidades participan en el desafío Steam

Un total de 28 escuelas secundarias de 12 localidades de Corrientes participan de Experiencia Steam: Pequeños héroes con gran impacto, una propuesta de formación impulsada de manera conjunta por la Secretaría General Académica de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) y el Ministerio de Educación de la provincia.

La iniciativa está destinada a estudiantes que cursan el último y anteúltimo año del nivel secundario y propone que los equipos desarrollen proyectos orientados a resolver problemas reales de sus comunidades. Para hacerlo, integran conocimientos de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática, a partir de la metodología Steam.

El programa se desarrolla a través de un espacio digital de formación, intercambio y visibilización, donde los estudiantes cuentan con acompañamiento docente, tutorías y materiales orientadores para avanzar en sus propuestas.

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Desde la coordinación de Experiencia Steam destacaron la respuesta obtenida durante la convocatoria. “Estamos muy conformes con la cantidad y calidad de proyectos presentados”, señaló la Mg. María Graciela Fernández, coordinadora general del programa por la Unne.

Actualmente, los equipos se encuentran en una etapa de acompañamiento y seguimiento, con tutorías y espacios de consulta destinados a orientar los avances y realizar mejoras en los proyectos. Todo el trayecto formativo se desarrolla bajo una modalidad 100% virtual mediante la plataforma creada especialmente para la iniciativa.

Cuatro ejes para pensar soluciones

Las propuestas presentadas por las escuelas fueron organizadas en cuatro ejes temáticos: «Datos Abiertos», «Economía Circular», «Energías Renovables» y «Temática Abierta».

El 29% de los proyectos corresponde a «Datos Abiertos», con trabajos vinculados a la recolección, análisis y comunicación de información para comprender problemáticas locales y construir indicadores útiles.

Otro 28% se concentra en «Economía Circular», con iniciativas destinadas a reutilizar, reciclar y valorizar residuos, reducir el uso de descartables y promover hábitos de consumo responsable.

En tanto, el 14% de las propuestas se inscribió en «Energías Renovables». En este eje se plantean prototipos, maquetas o simulaciones vinculadas con energías limpias, automatización, autorregulación y eficiencia energética.

El 29% restante corresponde a «Temática Abierta», destinada a proyectos que no se encuadran directamente en los otros tres ejes, pero que integran saberes y prácticas propias del enfoque Steam.

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A la hora de evaluar los proyectos se tendrán en cuenta aspectos como la pertinencia local, los objetivos, la integración de saberes STEAM, la creatividad, la viabilidad, la evidencia presentada, el impacto esperado y la comunicación de los resultados.

Una experiencia para acercar la escuela secundaria a la universidad

La Dra. Patricia Demuth, secretaria general académica de la Unne explicó que forma parte de una línea de trabajo que la Universidad desarrolla desde hace varios años para fortalecer el vínculo con el nivel secundario, ampliar oportunidades de formación y promover vocaciones científicas y tecnológicas.

Desde la coordinación también destacaron que el programa busca brindar herramientas que permitan a los estudiantes desarrollar una mayor autogestión del aprendizaje, como preparación para los desafíos que podrían encontrar si continúan sus estudios en instituciones universitarias o terciarias.

La Esp. Marlene Steier, coordinadora del área de Articulación con otros niveles de la Unne e integrante del equipo de coordinación, explicó que se planificaron tres meses de trabajo y distintas etapas de acompañamiento para que las ideas puedan transformarse en propuestas concretas y factibles de implementar.

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Además, la plataforma interactiva desarrollada para el programa permitirá cargar los proyectos elaborados por las escuelas. El objetivo es que esas experiencias puedan convertirse posteriormente en material de utilidad para otras instituciones educativas, estudiantes y docentes.

Proyectos que parten de problemas reales

Una de las particularidades de la convocatoria es que las escuelas participantes forman parte del programa provincial “Escuelas en Transformación”, orientado a promover una escuela secundaria más innovadora y adaptada a las necesidades actuales.

La propuesta también recupera experiencias anteriores de articulación entre la Unne y el Ministerio de Educación. Entre ellas se encuentra la primera experiencia de trabajo con metodología Steam desarrollada durante el año pasado en escuelas de Chaco y Corrientes, que tuvo resultados positivos.

Con esta nueva edición, la Universidad y el Ministerio buscan profundizar ese camino y generar un espacio donde los estudiantes puedan aplicar conocimientos, trabajar de manera colaborativa y pensar soluciones concretas para las comunidades en las que viven.

La presentación de los proyectos y la selección de las propuestas destacadas están previstas para la segunda semana de septiembre. Para ese mismo período se proyecta la entrega de premios y reconocimientos a los equipos participantes.

Con información de Unne Medios