Las lluvias de la semana pasada dejaron a Corrientes como el punto más lluvioso del país

Las lluvias registradas durante la semana pasada dejaron a Corrientes entre las provincias con mayores acumulados de precipitaciones del país, de acuerdo con los datos del Informe Agrometeorológico Semanal (Agromet) elaborado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta).

Según el relevamiento, Corrientes registró 57 milímetros de lluvia, mientras que en otras localidades de la provincia también se alcanzaron registros importantes. En Paso de los Libres se contabilizaron 55 milímetros y en Mercedes, 40,03 milímetros.

Corrientes fue el lugar donde más llovió en todo el país. Fuente: Agromet.

El comportamiento de las precipitaciones también se refleja en los acumulados del mes. En lo que va de agosto, Corrientes suma 125,04 milímetros, ubicándose entre los registros más elevados a nivel nacional.

Registros a nivel nacional. Fuente: Agromet.

En el ranking de acumulados mensuales, Concordia aparece en el primer lugar con 257 milímetros. Le siguen Concepción, con 148 milímetros; Corrientes, con 125,04 milímetros; y Resistencia, con 116 milímetros.

De esta manera, las precipitaciones de los últimos días tuvieron un impacto en los registros acumulados de la provincia durante agosto, en un escenario que también es seguido de cerca por el sector agropecuario.

¿Cuándo volvería a llover en Corrientes?

Después de las precipitaciones de la semana pasada, las lluvias podrían regresar a Corrientes recién durante el sábado, según la información disponible.

Mientras tanto, los registros del Inta muestran que la provincia mantiene uno de los acumulados mensuales más destacados del país.