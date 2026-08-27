¿Se producirá este año la tormenta de Santa Rosa en Corrientes?

Luego de una jornada calurosa con 32°C, el panorama podría cambiar durante el fin de semana. El domingo día de Santa Rosa, fecha asociada con la tradición popular que trae tormentas fuertes, en Corrientes se espera chaparrones durante la madrugada y la mañana, hacia la tarde y la noche podrían registrarse tormentas aisladas con hasta el 40%. Por lo que las probabilidades son bajas.

Según los datos del pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones para que se produzcan tormentas generalizadas son bajas. Además, se espera el ingreso de vientos del sector sur días antes, que provocarán un descenso de las temperaturas, con una mínima estimada de 17°C y una máxima de 21°C.

EL LITORAL

El cambio llega antes

El cambio en las condiciones meteorológicas podría comenzar incluso antes. Para este viernes, el SMN mantiene una alerta amarilla por tormentas para el sur de Corrientes, que alcanza a las localidades de Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque y Sauce.

En la ciudad de Corrientes, en tanto, se esperan tormentas aisladas durante la noche, aunque por el momento no rige ningún tipo de advertencia meteorológica para Capital. Para el sábado, el pronóstico anticipa una jornada con tormentas y chaparrones, con temperaturas que se ubicarían entre los 19°C y 25°C.

De esta manera, el fin de semana llegará con un marcado cambio respecto de las altas temperaturas que se registraron durante los últimos días de agosto.

¿Qué es la tormenta de Santa Rosa?

La denominada tormenta de Santa Rosa no constituye un fenómeno meteorológico extraordinario. Se trata de una tradición popular que relaciona la aparición de lluvias o tormentas cercanas al 30 de agosto con la festividad de Santa Rosa de Lima.

La tradición tiene su origen en una leyenda de 1615, cuando, según el relato, la religiosa habría logrado mediante sus oraciones desatar un temporal que impidió el desembarco de piratas en Lima.

Desde entonces, los episodios de tiempo severo que ocurren cerca de esa fecha suelen ser asociados popularmente con Santa Rosa.

Aunque la celebración se vinculó históricamente con el 30 de agosto, la Iglesia Católica trasladó formalmente la fecha al 23 de agosto en 1969.

Así, mientras la tradición vuelve a poner la mirada sobre el cielo de Corrientes, el pronóstico actual anticipa un fin de semana inestable, con lluvias y tormentas, aunque todavía con probabilidades que podrían modificarse a medida que se acerque el domingo.