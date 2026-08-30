La familia de Loan respalda a la jueza Pozzer Penzo frente al pedido de destitución

La familia de Loan Danilo Peña, junto a todo el equipo de abogados querellantes, enviaron una presentación formal al presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, Horacio Rosatti donde respaldan la actuación de la jueza federal de Goya, Dra. Cristina Pozzer Penzo.

El documento fue enviado en medio del trámite disciplinario que busca el desplazamiento de la jueza federal.

Asimismo, reclamaron preservar la independencia judicial para avanzar con la causa elevada a juicio y la investigación.

Presentación formal de la familia y el equipo de querellantes

El escrito ingresó ante el Consejo de la Magistratura en representación directa de las víctimas, al cual suscribieron María Luisa Noguera (madre), José Mariano Peña (padre), José Peña y Mariano Peña (hermanos).

El documento cuenta además con la firma de los abogados querellantes Amado Alejandro Vecchi, Diego Álvarez Bognard, María Belén Russo Cornara, Gustavo Alejandro Sánchez, Magalí Melina Gómez Scardino, Hernán Jorge Danzi, Evangelina Daniela Sierra Mosca y Víctor Osner Elizalde Ollague.

El escrito expresa la preocupación por la necesidad de resguardar la autonomía de la magistrada, y manifiesta el apoyo a la actuación de la Dra. Cristina Pozzer Penzo en el marco de la causa principal y la investigación que se realiza sobre el legajo N° 92.

Sobreseídos en el expediente de trata con fines de explotación

Durante el 25 de agosto, la jueza federal Dra. Cristina Pozzer Penzo sobreseyó en un fallo de 104 páginas a Bernardino Antonio Benítez, Laudelina Peña, Carlos Guido Pérez, Victoria Caillava, Daniel Ramírez, Mónica Millapi, el comisario Walter Maciel y el ex policía Francisco Méndez, en el expediente que permanecía abierto en la Justicia Federal de Goya y que siguió la línea investigativa encarrillada sobre los presuntos delitos de trata con fines de explotación y apropiación del menor Loan Danilo Peña.

En su resolución Pozzer Penzo dejó abiertos algunos legajos que sostienen la investigación abierta y las tareas apuntadas a dilucidar el misterio generado a los hechos del naranjal.

Pozzer Penzo especificó que esta resolución de sobreseimiento "no altera ni modifica la vigencia de las tareas tendientes a avanzar con la investigación de los hechos que llevaran hasta la fecha a desconocer el paradero del menor Loan Danilo Peña."