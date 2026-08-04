El Niño alcanza una intensidad no vista en años y los océanos tienen temperaturas récord

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) confirmó que El Niño continuará intensificándose durante los próximos meses. El fenómeno climático podría alcanzar su mayor intensidad entre agosto y octubre de 2026.

Los modelos climáticos internacionales coinciden en un marcado aumento de la temperatura superficial del océano Pacífico ecuatorial. Las proyecciones indican anomalías que podrían superar los 2,9 °C.

Con estos pronósticos, el avance de El Niño será uno de los factores principales para definir el comportamiento del clima mundial durante los siguientes meses. Su evolución, junto a otras estimaciones como una fase positiva del Dipolo del Océano Índico (fenómeno similar), podría modificar patrones de circulación atmosférica y favorecer eventos extremos.

Temperaturas elevadas y cambios en las lluvias

La OMM señaló que existe una alta probabilidad de temperaturas superiores a los valores habituales en varias regiones del planeta. Entre las zonas afectadas aparecen Sudamérica, África, el sur de Europa, el este de Asia, la península Arábiga, América Central y Nueva Zelanda.

En materia de precipitaciones, el organismo prevé lluvias por encima del promedio en sectores del sudeste de Sudamérica. Según las proyecciones, otras zonas afectadas serían el Gran Cuerno África, Asia Central, el sur de Europa y parte de Norteamérica.

En contraparte, el fenómeno podría generar que otras zonas del mundo registren períodos más secos de lo normal. Entre ellas figuran el Caribe, parte de América Central, el sur y el este de Australia, el norte europeo y el noroeste de Sudamérica.

Pese a las proyecciones, la organización aclaró que los pronósticos expresan probabilidades para anticipar riesgos, pero no resultados definitivos. Además, los efectos pueden variar entre países e incluso dentro de una misma región.

La advertencia de los organismos internacionales

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, advirtió que el fortalecimiento de El Niño ocurre en un contexto climático donde los océanos están "excepcionalmente cálidos" y continúa el calentamiento global. Según explicó, este fenómeno puede intensificar olas de calor, incendios forestales y otros eventos extremos como inundaciones.

Por su lado, la secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, destacó la importancia de que los gobiernos utilicen los pronósticos y la información obtenida para preparar respuestas antes de que ocurran los impactos.

Según explicaron desde el organismo, El Niño es la fase cálida del fenómeno climático conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), que se origina por un calentamiento anormal de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial central y oriental. Estos episodios suelen repetirse cada dos a siete años y tienen una duración aproximada de nueve a doce meses.

En esta oportunidad, el fenómeno se desarrolla y evoluciona sobre un escenario excepcional, con temperaturas oceánicas muy elevadas en general, que podrían potenciar sus efectos sobre el clima mundial. Si bien suele alcanzar su mayor intensidad entre noviembre y febrero, sus consecuencias pueden extenderse durante el año siguiente.

Con información de Meteored.