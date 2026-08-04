La Facultad de Medicina de la Unne abrió la preinscripción al segundo llamado de las Residencias 2026

La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) habilitó formalmente la etapa de preinscripción correspondiente al segundo llamado del Concurso Provincial de Residencias en Salud 2026.

La convocatoria institucional está destinada a los profesionales del área que aspiran a ingresar al sistema público de residencias como una instancia estratégica de capacitación y especialización de posgrado en el ámbito sanitario regional.

El trámite administrativo permanecerá habilitado de forma remota a través del Sistema Unne desde el 3 de agosto hasta las 23:59 del 10 de agosto.

Los postulantes deberán realizar la carga digital de la totalidad de la documentación requerida en formato PDF para formalizar el trámite.

Requisitos de la documentación y acreditación de los postulantes

En relación a las exigencias normativas del concurso académico, desde la institución universitaria precisaron que la documentación exigida, con excepción del Documento Nacional de Identidad, deberá presentarse debidamente certificada por escribano público nacional.

Asimismo, las certificaciones deben ajustarse a lo establecido en las Normas Reglamentarias 2026 de la unidad académica. Las autoridades remarcaron que, una vez finalizado el período de carga en el sistema virtual, no se admitirán modificaciones ni correcciones sobre los archivos presentados.

Cronograma oficial del concurso y fecha de adjudicación de plazas

El esquema institucional previsto para este segundo llamado establece una serie de etapas evaluativas y administrativas a lo largo del mes.

Tras el cierre del registro de aspirantes, el próximo 18 de agosto se concretará la publicación del orden de mérito provisorio, abriéndose un período para la formulación de reclamos durante esa misma jornada y el día 19. Posteriormente, en la semana del 20 de agosto, la facultad dará a conocer el orden de mérito preexamen.

El examen de oposición se desarrollará el 24 de agosto bajo la modalidad de respuesta múltiple a través del Campus Virtual de la universidad.

Tras la evaluación, la publicación del orden de mérito definitivo se realizará el 26 de agosto, mientras que la adjudicación formal de las plazas se llevará a cabo el 27 de agosto, quedando fijado el ingreso de los profesionales a las residencias sanitarias para el 1 de septiembre.