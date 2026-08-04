Reinicia el juicio por Loan y declara una especialista clave en la búsqueda

Reinicia este miércoles el juicio por la sustracción y el ocultamiento de Loan Danilo Peña y están convocados a declarar como testigos cuatro protagonistas en diversos momentos de la estrategia de esclarecimiento de este caso ocurrido el 13 de junio de 2024.

El debate ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes reanudará este miércoles a partir de las 9:30, cuando está prevista la declaración de Leticia Risco, excoordinadora del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), encaragada del Alerta Sofía.

Se trata de la estrategia nacional de búsqueda que se activó luego de la desaparición del niño de la localidad de 9 de Julio. Durante la investigación, la funcionaria -que se desempeñó en el cargo hasta 2025- había declarado con cuestionamientos a una presunta reticencia del excomisario Walter Adrián Maciel para proporcionar elementos indispensables para el alerta.

En junio de 2024, de acuerdo con declaraciones formuladas a Radio con Vos, Risco reveló que en poco más de 10 días desde el hecho se habían recibido 180 llamadas para aportar información de Loan en la Línea 134.

Por otra parte, participará de la jornada Guillermo Gustavo Romero, perito odorológico que podrá aportar información sobre los puntos en los que se hallaron rastros de olor al nene.

Asimismo, fueron citados Santiago Fabián Maidana, vecino de la localidad de 9 de Julio y Ángel Fabián Duarte, empleador del acusado Antonio Benítez.

Semana con polémicas

Se espera que este miércoles el tribunal de los jueces Fermín Ceroleni, Eduardo Belforte y Simón Bracco, inicie la audiencia y de inmediato se escuche un planteo formulado por la defensa del imputado Nicolás "El Americano" Soria, quien denunció que fue atacado el domingo en la Unidad Penitenciaria 7 de Resistencia.

Su abogado, Marcelo Ponce, interpuso un hábeas corpus para solicitar protección, luego de una denuncia radicada en la Fiscalía de Instrucción 2 de Resistencia, Chaco, y la herida sufrida en el rostro tras un ataquqe con un arma blanca de fabricación casera, según confirmó el letrado a El Litoral.

Se trata de un hecho que alimentó una atmósfera enrarecida por acontecimientos previos y que rodean al juicio. Uno de esos elementos fue la denuncia de la familia de Loan, que mediante un comunicado cuestionó la actitud de las defensas para "obstruir" el desarrollo del juicio, entre otros puntos.

Asimismo, el fiscal que se desempeña en el debate, Carlos Schaefer, acusó de "crueles" a quienes intentan culpar a la familia de una supuesta desidia en el cuidado del niño.

Mientras tanto, resonaron aún durante los últimos días las apalabras del testigo Fabio Pirrone, un comisario mayor de la Policía Federal que está a cargo de la investigación para la búsqueda de Loan.

Mientras algunos abogados, como los de Bernardino Antonio Benítez -Enzo Di Tella-, Mónica Millapi y Daniel Ramírez -Marcelo Hanson y Jorge Monti-, sostienen que sus planteos defensivos no fueron afectados por los aportes del investigador, desde la Fiscalía se valoraron los detalles que brindó y que permiten concluir que "Loan no se fue caminando", sino que se lo llevaron, según coincidieron en señalar Pirrone y Schaefer.