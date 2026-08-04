Rige alerta amarilla por tormentas fuertes y pronostican el regreso del frío a Corrientes

Luego de días de lluvias, granizo y de vientos a gran velocidad en distintos puntos de Corrientes. Rige una la alerta amarilla por tormentas fuertes que se extiende entre el miércoles y jueves. Prevén un brusco cambio de temperatura que pasará de máximas de 30°C a menos de 20°C.

La alerta amarilla por tormentas fuertes rige en todo el territorio correntino a partir de este miércoles a la madrugada y continúa durante la mañana. Según el Servicio Meteorológico Nacional, esto indica que “el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas”.

Alerta amarilla para este miércoles y jueves. Fuente: SMN

Las mismas podrán estar acompañadas por intensas ráfagas de hasta 90 km/h, granizo, lluvias abundantes en períodos cortos y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

Pese que cesa durante la tarde y la noche del miércoles, la advertencia vuelve a regir para el jueves a la tarde y noche. Pero esta vez con una doble alerta por tormentas y vientos fuertes.

¿Qué hay de las temperaturas?

El calor se va pronto. El miércoles el termómetro rondará entre los 18°C y 27°C de máxima. Un día después se espera que oscile entre los 18°C y 30°C, pero al ingresar un sistema de tormentas durante la tarde y noche, ingresarán vientos del sur con ráfagas de vientos de 70 a 78 kilómetros por hora que traerán el frío a Corrientes.

Por lo tanto, los correntinos vivirán un fin de semana fresco ya que para el viernes se espera una mínima de 10°C y máxima de 19°C. Con cielos parcialmente nublados. Estas condiciones podrían continuar durante el sábado con 10°C y 20°C, con vientos del sureste.