Investigadores de la Unne analizan qué sustancias le agregan al cannabis del narcomenudeo

Un proyecto de investigación científica llevado adelante en el Instituto de Ciencias Criminalísticas y Criminología de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) busca aportar información clave sobre las sustancias que se agregan al cannabis en la etapa final de su distribución comercial.

La iniciativa, sobre la que no existen antecedentes previos en la región, permitirá identificar los materiales de corte agregados durante el circuito del narcomenudeo y comparar los componentes detectados según la zona geográfica donde se concretó cada secuestro policial.

La investigación es desarrollada por Enzo Joaquín Cantero, estudiante avanzado de la Licenciatura en Ciencias Criminalísticas, bajo la dirección de la magíster Gisela Forlin y la codirección del magíster Sebastián Streuli.

El trabajo se titula "Uso de la Microscopía Electrónica de Barrido para la determinación de sustancias adulterantes en muestras de Cannabis sativa L. secuestradas del narcomenudeo en la ciudad de Corrientes", enfocándose en la última etapa de la cadena de venta en los barrios, momento donde los distribuidores suelen incorporar materiales extraños para incrementar el peso y volumen de la sustancia.

Metodología con Microscopía Electrónica de Barrido y metas del estudio

A diferencia del abordaje botánico o médico tradicional, la investigación plantea un fin estrictamente forense y criminalístico. Para la detección de las partículas agregadas que no resultan visibles al ojo humano ni mediante microscopía óptica convencional, el estudio utiliza Microscopía Electrónica de Barrido (MEB), una tecnología de alta precisión que emplea un haz de electrones para examinar la superficie de la muestra a gran escala de aumento.

El proyecto contempla tres metas fundamentales: la determinación de las sustancias agregadas a partir de la morfología de las partículas, la comparación estadística entre los diferentes operativos para evaluar variaciones según la zona del procedimiento y la confección de un catálogo con registros fotográficos de alta resolución. Entre sus hipótesis principales, el trabajo busca corroborar si las muestras incautadas en el tejido urbano poseen mayor nivel de corte que las secuestradas en zonas rurales, validando al equipo MEB como una herramienta eficaz para la pericia judicial.

Procesamiento de muestras y aplicaciones para la Justicia y la Salud

Las tareas de laboratorio se realizan de forma conjunta entre el Instituto de Ciencias Criminalísticas y Criminología y el Servicio de Microscopía Electrónica de Barrido de la Unne. Las muestras incautadas en la capital son sometidas a protocolos de montaje y observación, comparándose cualitativamente con un patrón de referencia certificado en 2025 por la becaria Andrea Reyna, quien analizó cargamentos secuestrados en zonas rurales de la provincia y en la frontera fluvial con el Paraguay.

Respecto a los aportes del estudio, los investigadores destacaron que la información obtenida servirá al fuero judicial y a las fuerzas de seguridad para perfeccionar los peritajes en causas de narcomenudeo, permitiendo además orientar políticas de salud pública al conocer qué elementos tóxicos ingiere la población. Asimismo, el estudiante Enzo Joaquín Cantero resaltó que el procedimiento utilizado no destruye la muestra evaluada, garantizando la preservación de la evidencia física para el proceso penal.