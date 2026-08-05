Corrientes: volvían de dar una charla sobre yaguaretés y se encontraron con uno en ruta 6

La presencia de un yaguareté sobre la ruta provincial N° 6, en el tramo que une Mburucuyá con Santa Rosa, sorprendió al personal del Parque Iberá y volvió a poner en evidencia un fenómeno que hace algunos años parecía impensado: la recuperación del mayor felino de América y su expansión por nuevos territorios de Corrientes.

El histórico avistamiento ocurrió durante la noche, cuando agentes del parque regresaban de una charla de concientización sobre la conservación del yaguareté realizada en Mburucuyá. En pleno camino, se encontraron cara a cara con el animal, que caminaba por la ruta, y lograron registrar el momento con fotografías y breves videos.

gentileza Juan Antonio Pared

Quienes protagonizaron el encuentro describieron la experiencia como "inolvidable" por la imponencia del ejemplar. Sin embargo, aclararon que no darán a conocer el lugar exacto donde fue visto para evitar que curiosos se acerquen y pongan en riesgo tanto al animal como a las personas.

gentileza Juan Antonio Pared

Además, remarcaron la importancia de respetar el comportamiento natural del felino y pidieron a la población no perseguirlo, no intentar fotografiarlo de cerca ni impedir su desplazamiento si vuelve a aparecer en la zona.

Un territorio cada vez más amplio

Los especialistas creen que se trataría del mismo ejemplar que había sido observado semanas atrás en las zonas de Mburucuyá y Pago Arias, y que ahora estaría regresando a su área de querencia.

El registro se suma a una serie de avistamientos ocurridos durante las últimas semanas en distintos puntos de Corrientes. Entre ellos se destaca el caso de Saladas, donde volvió a documentarse la presencia de un yaguareté después de casi 70 años, además de otros registros en los Esteros del Iberá y áreas cercanas.

Lejos de ser un hecho aislado, desde Rewilding Argentina explican que este comportamiento forma parte del proceso natural de recuperación de la especie. Con cerca de 50 yaguaretés viviendo actualmente en libertad en Corrientes, los ejemplares jóvenes y adultos comienzan a desplazarse para explorar nuevos ambientes y establecer sus propios territorios, ampliando así la distribución histórica del felino.

Cada nuevo avistamiento representa una señal alentadora para uno de los programas de reintroducción de fauna más importantes de Sudamérica y confirma que la población de yaguaretés continúa consolidándose en la provincia.

Los especialistas insisten en que el yaguareté no busca el contacto con las personas y que preservar su tranquilidad es clave para garantizar el éxito del proceso de recuperación de una especie que, décadas atrás, estuvo al borde de desaparecer de Corrientes.